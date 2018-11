Es gibt bereits die neue FIFA 19 TOTW Prediction! Denn am 14. November erscheint das 9. Team der Woche in FIFA 19. Und dann könnt ihr ab 19 Uhr wieder die berühmten und beliebten Spezialkarten eine Woche lang aus Sets ziehen. Bis zum nächsten TOTW. Diese kommt am 21. November.

FIFA 19 TOTW 9 Prediction

Das Wochenende stand wieder voll und ganz im Zeichen des Königs Fußball. Basierend auf den Leistungen in den Spielen, die tatsächlich stattgefunden haben, werden diese Vorhersagen getroffen. Die unten stehende Liste ist also nur eine Vorhersage! Sie treffen nie zu 100% zu. Aber geben einen guten Einblick. Die Liste stammt von den Kollegen von meinmmo.de

Torhüter:

TW: Régis Gurtner (Amiens)

TW: Matz Sels (Straßburg)

Verteidiger:

LV: Theo Hernández (Real Sociedad)

IV: Sergio Ramos (Real Madrid)

IV: Baumgartl (VfB Stuttgart)

LV: Jonas Hector (1. FC Köln)

LV: Andrew Robertson (FC Liverpool)

IV: Adil Rami (Marseille)

Mittelfeld:

ZM: McGinn (Aston Villa)

ZOM: Bebou (Hannover)

ZM: Parejo (Valencia)

ZOM: Marco Reus (Borussia Dortmund)

ZDM: Thomas Partey (Atlético Madrid)

ZOM: Anderson Talisca (Guangzhou Evergrande)

ZM: Bernardo Silva (Manchester City)

Stürmer:

ST: Pléa (Borussia Mönchengladbach)

ST: Bakambu (Beijing Guoan)

ST: Rondon (Newcastle United)

ST: Memphis Depay (Lyon)

ST: Onyekuru (Galatasaray)

ST: Adams (Birmingham)

LF: Stephan El Sharaawy (Roma)

ST: Edinson Cavani (PSG)