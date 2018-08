Der FIFA 19 Release Österreich Termin steht fest! Wie auch in den anderen Ländern wird das Spiel aus dem Hause Electronic Arts am 25. September 2018 erscheinen. Die bekannte und beliebte FIFA Reihe geht damit in die nächste Runde. Wieder mit an Board: Natürlich die österreichische Bundesliga!

FIFA 19 Release Österreich am 25. September

Fußball Fans dürfen sich freuen. Die Fußball Weltmeisterschaft ist vorbei! Die österreichische Fußball Bundesliga startet mit der neuen 12er Liga. Und im Herbst erscheint das neue FIFA 19. Ebenfalls neu dabei: Die Champions League. Somit kann man sich über den nationalen Bewerb für die Champions League bewerben. Noch längere FIFA Abende sind garantiert!

FIFA 19 jetzt vorbestellen

