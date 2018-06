Endlich hat FIFA 19 nun auch den Championsleague-Modus! Publisher EA Sports hat dies auf der EA PLAY angekündigt. Somit werden nun die Besten der Besten auch in FIFA 19 spiebar sein. EA bestätigte, dass die besten Wettbewerbe des europäischen Vereinsfußballs in FIFA 19 enthalten sein werden. Es handelt sich dabei um die UEFA Champions League, die UEFA Europa League und der UEFA Super Cup.

FIFA 19 mit den wichtigsten UEFA Wettbewerben

Lange mussten sich Fans der FIFA-Serie gedulden. Aber endlich ist es soweit. In FIFA 19 können Fans im neuen UEFA Champions League-Turniermodus Ruhm erlangen. Von der Gruppenphase bis zum glanzvollen Finale. Alternativ können sie auch eine eigene Version des Turniers mit einem europäischen Verein ihrer Wahl spielen, der im Spiel vertreten ist. Ganz wie der Spieler dies will.

In The Journey: Champions, dem Finale des Storymodus, jagen Spieler den UEFA Champions League-Pokal in den Schuhen des berühmten Fußballtalents Alex Hunter. Außerdem können Spieler ihre Traummannschaft in FIFA 19 Ultimate Team aufstellen und in authentischen Live-Inhalten der weltberühmtesten Vereinswettbewerbe antreten lassen. Einschließlich der UEFA Champions League und der UEFA Europa League.

Im Gameplay für PlayStation 4, Xbox One und PC erlauben die neuen Features den Spielern, das Spielgeschehen in jedem Augenblick zu kontrollieren. Von der taktischen Herangehensweise bis hin zu technischen Feinheiten. Das Active Touch-System überarbeitet die Ballannahme und -weitergabe. In 50/50-Battles entscheiden Reaktionsgeschwindigkeit und Spielerwerte darüber, wer den freien Ball erobert. Das neue dynamische Taktiken-System gibt dem Spieler größeren Spielraum bei der Aufstellung und taktischen Ausrichtung seiner Mannschaft und vieles mehr.

Der Coverstar für FIFA 19 bleibt Cristiano Ronaldo, begleitet vom brasilianischen Superstar Neymar, der auf den Vorbesteller-Editionen FIFA 19 Champions and FIFA Ultimate zu sehen sein wird. Ronaldo sammelt mit dem diesjährigen Ballon d’Or und einem historischen dritten aufeinanderfolgenden Gewinn der UEFA Champions League mit Real Madrid weiterhin fleißig Titel. Dies macht ihn zum ersten Spieler, der den UEFA Champions League-Pokal fünfmal in den Händen halten durfte. Neymar debütierte, als Rekordtransfer des letzten Sommers, mit einer Ausnahmesaison bei Paris Saint-Germain. Der brasilianische Flügelspieler wurde zum Spieler des Jahres in der Ligue 1 ernannt und half Paris Saint-Germain zu einem nie dagewesenen, heimischen Quadrupel.