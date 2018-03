Es gibt wieder eine neue FIFA 18 TOTW 28 Predictions! Die Kollegen von realsport101.com haben sich die ersten Gedanken zum kommenden Team of the Week der aktuellen Woche für FIFA 18 gemacht. Weitere Prognosen folgen sicherlich in den nächsten Stunden. Spätestens morgen dann.

FIFA 18 TOTW 28 Predictions

Die aktuelle Prognose gestaltet sich ein wenig schwerer. Grund dafür ist die Länderspielpause in vielen internationalen Ligen. Daher dienen als Basis zahlreiche internationale Freundschaftsspiele. Das offizielle Team of the Week wird dann wie gewohnt am Mittwoch am Abend veröffentlicht werden.

Torhüter

David Bingham (OVR 69 – IF 74)



Abwehr

Miranda (OVR 86 – IF 88)

Cian Bolger (OVR 63 – IF 70)

Lewis Page (OVR 63 – IF 74)

Mittelfeld

Miguel Layun (OVR 78 – IF 83)

James Rodriguez (OVR 86 – SIF 88)

Harry Pell (OVR 62 – IF 72)

Ismael Tajouri (OVR 66 – IF 74)

Stürmer

Marc McNulty (OVR 64 – IF 74)

Gareth Bale (OVR 89 – SIF 91)

Ola Kamara (OVR 75 – IF 82)

Wie immer, es handelt sich dabei um eine Prognose von den Kollegen von realsport.com. Was ist Eure Meinung dazu?