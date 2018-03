Du bist wieder auf der Suche nach den aktuellen FIFA 18 TOTW 21 Predictions? Wie jede Woche gibt es auch für diese Woche gibt es wieder Vorhersagungen für das Team der Woche. Welche Spieler hat sich einen Platz im anstehenden Team der Woche verdient? Wer ist gut in Form? Wer schafft den Sprung ins Team der Woche? Klarerweise kann man diese Vorhersagungen nicht korrekt treffen. Also solltet ihr auch auf euer eigenes Gefühl hören. Aber diese Predictions geben einen guten Überblick, welche Spieler die begehrten Spezial-Karten erhalten könnten. Die offizielle Liste erscheint erst am Mittwoch, den 7. Februar um 15:00 (UK Zeit).

Die FIFA 18 TOTW 21 Predictions

Hier die erste Predictions, die wir gefunden haben!

FIFA 18 TOTW 21 Tormann Predictions

Lars Unnerstall [GK] 71 > 78 – Germany – VVV-Vento

[GK] 71 > 78 – Germany – VVV-Vento Raphael Wolf [GK] 66 > 76 – Germany – Fortuna Dusseldorf

FIFA 18 TOTW 21 Verteidung Predictions

Alex Telles [LB] 83 > 85 – Brazil – FC Porto

[LB] 83 > 85 – Brazil – FC Porto Frederico Fazio [CB] 82 > 84 – Argentina – Roma

[CB] 82 > 84 – Argentina – Roma Yuri [LB] 77 > 82 – Spain – PSG

[LB] 77 > 82 – Spain – PSG Jardel [CB] 80 > 83 – Brazil – SL Benfica

[CB] 80 > 83 – Brazil – SL Benfica Callum Paterson [RWB] 68 > 77 – Scotland – Cardiff City

[RWB] 68 > 77 – Scotland – Cardiff City Stiven Barreiro [RWB] 73 > 78 – Colombia – Club Atlas

[RWB] 73 > 78 – Colombia – Club Atlas Daniel Hoegh [CB] 69 > 77 – Holland – SC Heerenveen

FIFA 18 TOTW 21 Mittelfeld Predictions

Asier Illarramendi [CM] 81 > 83 – Spain – Real Sociedad

[CM] 81 > 83 – Spain – Real Sociedad Sami Khedira [CM] 85 > 86 – Germany – Juventus

[CM] 85 > 86 – Germany – Juventus Aaron Ramsey [CM] 82 > 84 – Wales – Arsenal

[CM] 82 > 84 – Wales – Arsenal Michele Rizzi [CAM] 67 > 76 – Germany – Preusen Munster

[CAM] 67 > 76 – Germany – Preusen Munster Sam Clucas [CM] 71 > 76 – England – Swansea

[CM] 71 > 76 – England – Swansea Fabian Orellana [RM] 80 > 83 – Chile – SD Eibar

FIFA 18 TOTW 21 Stürmer Predictions

Aleksander Prijovic [ST] 74 > 78 – Serbia – PAOK

[ST] 74 > 78 – Serbia – PAOK Henry Martin [ST] 69 > 77 – Mexico – Club America

[ST] 69 > 77 – Mexico – Club America Luuk de Jong [ST] 77 > 81 – Holland – PSV

[ST] 77 > 81 – Holland – PSV Hassan Trezeguet [LW] 71 > 77 – Egypt – Kasimpasa

[LW] 71 > 77 – Egypt – Kasimpasa Juan Caicedo [ST] 69 > 77 – Colombia – Independiente Medellin

[ST] 69 > 77 – Colombia – Independiente Medellin Florian Thauvin [RW] 84 > 86 – France – Marseille

[RW] 84 > 86 – France – Marseille Michy Batshuayi [ST] 80 > 85 – Belgium – Dortmund

[ST] 80 > 85 – Belgium – Dortmund Gonzalo Higuain [ST] 91 > 92 – Argentina – Juventus

Mal sehen wie genau diese Prognose ist und ob diese ähnlich der FIFA 18 TOTW 20 Prediction sein wird.

Du willst neben FIFA 18 ein weiteres Highlight zocken? Dann wird dir Far Cry 5 gefallen! Jetzt Far Cry 5 vorbestellen!