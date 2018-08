Den neuen F1 2018 Gameplay Trailer solltet ihr euch unbedingt ansehen! Denn der Trailer zeigt die beeindruckende Grafik im kommenden F1 Titel aus dem Hause Codemasters. Das Video verwendet dabei die beeindruckende Ingame-Grafik und ist musikalisch unterlegt mit dem offiziellen F1-Soundtrack aus der Feder des Komponisten Brian Tyler. Wer F1 2018 bereits am ersten Tag zocken will, sollte sich den Titel auch unbedingt vorbestellen.

Jetzt F1 2018 vorbestellen

F1 2018 vorbestellen lohnt sich! Schlechte Nachrichten gibt es für User, die das Game vorab testen möchten. Denn bislang gibt es noch keine Informationen zur F1 2018 Demo. Also nicht lange warte und F1 2018 jetzt vorbestellen!

F1 2018 Headline Edition [Playstation 4] Das offizielle Formel 1-Videospiel der 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

Enthält alle offiziellen Fahrer, Teams, Boliden und Strecken der Saison 2018 inkl. neuer erweiterter Karriere- und Multiplayer-Modus

Noch mehr F1-Ikonen aus der Formel 1-History

Die Erstauflage erscheint als exklusive Headline Edition mit 2 Bonus Classic-Cars

Koch Media GmbH

Das ist der neue F1 2018 Gameplay Trailer



Das erwartet User im neuen F1 2018

Es gibt wie jedes Jahr zahlreichen Verbesserungen im Karriere-Modus. Aber auch grafisch darf man von F1 2018 einiges erwarten. Darunter Staubwolken, Hitzeflimmern auf den Strecken, Hitzespiegelungen, neue Hitzestrahlung der Motoren und aufgeworfenem Schmutz abseits der Strecken. Das steigert den Realismus im Spiel. Herzen von Formel 1 Fans werden mit dem neuen F1 2018 höher schlagen! Doch das ist noch nicht alles. F1 2018 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der spannenden Saison 2018. Zusätzlich beinhaltet die Erstauflage von F1 2018, die F1 2018-‘Headline- Edition, zahlreiche Highlights. Neben 2003er-Williams-FW25, gefahren von Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher, auch den von der F1-Community sehnlich erwarteten Brawn-BGP-001 von 2009, gefahren von F1 Weltmeister Jenson Button und seinem Teamkollegen Rubens Barichello.

F1 2018 erscheint am 24. August weltweit für Playstation 4 (PS4), Xbox One, Xbox One X und PC.