Wird es eine F1 2018 Demo geben? Publisher Codemasters wird in wenigen Wochen das neue Formel 1 Spiel für PS4, Xbox One, sowie PC veröffentlichen. Mitten in der aktuellen F1 Saison dürfen dann Motorsports Fans selbst in das virtuelle Renngeschehen eingreifen. Nun stellen sich natürlich zahlreiche Fans vor dem Release: Wird es eine F1 2018 Demo für PS4 und Xbox One geben? Und wenn ja, wann erscheint diese? F1 2018 erscheint am 24. August 2018 für Xbox One und PS4, sowie PC.

Die Infos zur F1 2018 Demo

Bislang hält sich Publisher Codemasters noch sehr bedeckt zur aktuellen F1 2018 Demo. Sowohl für die Konsolen PS4 von Sony und Xbox One von Microsoft gibt es noch keine Informationen dazu. Im vergangenen Jahr bei F1 2017 mussten Formel 1 Fans auch bis lange nach dem Release auf die Demo warten. Denn diese erschien damals erst nach der Veröffentlichung des Games. Der offizielle Release von F1 2017 war am 25. August 2017. Die damalige F1 2017 Demo erschient im Playstation Store dann leider erst am 31. Oktober 2017. Wer also das neue F1 2018 in der Demo antesten will, muss sich eventuell ein wenig gedulden!

F1 2018 Demo im Herbst?

Verfolgt Publisher Codemasters dieselbe Strategie wie im letzten Jahr, so werden Spieler die Demo erst im Herbst anzocken können. Weitere Anspielmöglichkeiten sind auf alle Fälle die kommende Gamescom in Köln (21. – 25. August 2018) und die Game City in Wien (19. – 21. Oktober 2018). Wer das F1 2018 Game aber bereits zum Release zocken will, sollte sich den Titel gleich sichern.

F1 2018 Headline Edition [Playstation 4] Das offizielle Formel 1-Videospiel der 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

Enthält alle offiziellen Fahrer, Teams, Boliden und Strecken der Saison 2018 inkl. neuer erweiterter Karriere- und Multiplayer-Modus

Noch mehr F1-Ikonen aus der Formel 1-History

Die Erstauflage erscheint als exklusive Headline Edition mit 2 Bonus Classic-Cars

Koch Media GmbH

Wer die letzten Wochen bis zum Release noch ein wenig schneller überbrücken möchte, der sollte sich das F1 2018 Entwicklertagebuch Video ansehen. Dieses bietet einen guten Einblick hinter die Kulissen. F1 2018 erscheint am 24. August.