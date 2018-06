Für alle PES 2019 gibt es weitere gute Nachrichten. Denn nun hat Publisher Konami einen neuen Trailer auf der E3 2018 veröffentlicht. Den Trailer sollten sich Fans der PES-Reihe unbedingt ansehen!

Der neue PES 2019 Trailer direkt von der E3

Ende August ist es soweit. Da erscheint das neue Pro Evolution Soccer 2019. Genauer gesagt am 30. August. Für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Um bereits jetzt einen Einblick in den Titel zu bekommen, hat Publisher Konami einen neuen PES 2019 Trailer veröffentlicht. Das Video zeigt dabei die verbesserte Kontrolle über den Spieler, neue Techniken und einmalige Momente.

PES 2019 erscheint am 30. August für Xbox One, Playstation 4 und PC.

PES 2019 AUTHENTISCHE LIGEN - Neue, voll lizenzierte Ligen kommen zu PES 2019. Die kompletten Details werden bald bekannt gegeben!

NEUER MYCLUB-MODUS - Die größten Veränderungen in myClub seit Jahren! Beschaffen Sie sich starke Spieler, spielen Sie KOOP oder messen Sie sich in PES LEAGUE mit Ihren Rivalen.

MAGISCHE MOMENTE - Das Drama der schönsten Nebensache der Welt wird durch verschiedene Spielstile verdeutlicht.

DIE SCHONSTE NEBENSACHE DER WELT - 4K-HDR-Unterstützung. Erleben Sie die realistische Optik von PES 2019 mit mehr Schärfe und einer wirklichkeitsgetreuen Farbpalette.

ML - REALISTISCHE SAISON - Die Vorsaison umfasst den International Champions Cup, verbesserte Transferverhandlungen und mehr lizenzierte Ligen. Diese 3 bedeutenden Anderungen werden Ihnen das Gefühl geben, ein echter Trainer zu sein.