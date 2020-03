Es gibt einen nicht enden wollenden Zyklus, der beim Wäschwaschen immer wieder auftritt. Ladung für Ladung, Tag für Tag, Woche für Woche. Er hört nicht auf. Der eine fehlende Socken.

Während einige Leute denken, dass das keine große Sache ist. Um ehrlich zu sein, es ist ja nur eine Socke. So ist es für andere ein Drama. Vor allem wenn dann am Ende des Waschgangs ein Socken fehlt. Oder eigentlich einer über bleibt. Und dann hinterfragt man sich natürlich: Habe ich beide Socken in die Waschmaschine gegeben?

Wie Sie Ihre Socken wieder finden?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dass man die eigenen Socken eben nicht verliert. Dazu zählen:

Socken zusammen hängen / stecken

Hier gibt es einerseits schon zahlreiche helfende Tools. Aber es geht auch mit einer klassischen Anstecknadel



Immer unterschiedliche Socken kaufen

Oder ihr kauft einfach immer unterschiedliche Socken. Immer schwarze Socken ist ja auch langweilig. Also warum nicht immer verschiedene Socken kaufen?



Immer unterschiedliche Socken waschen

Ihr habt bereits viele schwarze Socken? Dann wascht einfach in einem Waschgang immer unterschiedliche Socken. Dann habt ihr nicht das Problem, dass ihr gleiche Socken imselben Waschgang habt.



Namensbänder

Oder ihr kauft auch Namensbänder oder anderes Zubehör, damit ihr die Socken unterscheiden könnt.

Das war’s. So spart Ihr Euch Zeit. Befolgt man diese Tipps, so wird man nie wieder eine Socke suchen. Oder man sucht einfach Socken.

Aber welche Socken zu Sneakers?

Wir lieben Turnschuhe! Und da muss man auch Socken tragen? Oder muss man? Ja wahrscheinlich schon. Nur solche eben, die man nicht sieht. Weil ganz ohne Socken ist es ja auch mühsam. Das Tragen von Turnschuhen ohne Socken bedeutet ja auch, dass die Füße wahrscheinlich mehr schwitzen. Und das will man ja auch vermeiden. Denn dann fangen die Füße ja wahrscheinlich auch viel schneller an zu riechen.

Deshalb waren wir neugierig auf die besten Socken, die man mit Turnschuhen tragen kann. Und bei dieser Suche (wie wir es normalerweise gerne tun) haben wir uns an Kundenbewertungen sowohl bei Amazon als auch bei Nordstrom gewandt, um die besten 10 zu finden, die unter anderem bequem sind, den Schweiß ableiten und sich perfekt mit Ihren Lieblingsschuhen kombinieren lassen. Aber das werden wir uns in einigen Tagen dann genauer ansehen. Da erstellen wir dann eine Liste, die ihr unbedingt sehen solltet.