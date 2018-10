Casino-Spiele werden gespielt, um Geld oder eine Belohnung zu gewinnen. Online-Casino-Spiele bieten Spielern jetzt eine Quelle für qualitativ hochwertige Unterhaltung trotz eines arbeitsreichen und lebenslangen Layouts. Die Casinos, die wir anbieten, bieten die besten Casinospiele der Pioniere der Gaming-Software – Microgaming, NetEnt, Playtech und ähnliche. Das Spiel zählt in den besten Online-Casinos, ist beeindruckend und Sie sind sicher, verschiedene Versionen Ihrer Lieblingsspiele zu finden. Einschließlich Online-Slots aller möglichen Themen und Weltklasse-Tischspiele wie Online-Poker, Video-Poker, Online-Roulette, Blackjack und Baccarat. Schauen Sie selbst auf http://online-slots-spielen.de/ nach und entscheiden sich für Ihr Spiel.

Jedes Spiel hat eine Reihe von Regeln, Gewinnchancen und Wettsystem; aber sie alle bieten Weltklasse-Internet-Gaming. Die Möglichkeit, Glücksspiele auf Ihrem Desktop oder Handy zu spielen, ermöglicht Ihnen Zugang zu erstklassigen Casino-Erlebnissen ohne das Reisen. Holen Sie sich den Spielspaß mit Mega-Boni, die Sie begeistern werden .

Online-Slots

Slots sind die beliebtesten Casinospiele der Welt. Zuvor nur von Wohltätigkeitsorganisationen betrieben, können diese wunderbar unterhaltsamen Spiele jetzt in Casinos gefunden werden. Slots sind extrem einfach zu spielen, wobei der Spieler einfach wählt, wie viel er einsetzen möchte und für wie viele mögliche Gewinnlinien er diesen Einsatz kopieren möchte.

Die beliebtesten Slots sind Slots mit drei und fünf Walzen sowie progressive Slots, die enorme Jackpots bieten. Spieler können einige beliebte Slots wie The Stampede, Königin des Dschungels, Racing for Pinks und viele andere in den besten Online-Casinos ausprobieren.

Online-Baccarat

Baccarat ist ein spannendes, klassisches Casino-Tischspiel, das besonders bei High-Roller-Spielern beliebt ist. Baccarat ist leicht zu verstehen und zu spielen. Außerdem hat es einen niedrigen Hausvorteil. Die Vorteile von Baccarat machen es zu einem der attraktivsten Casinospiele für Spieler, die groß wetten möchten. Das Objekt von Baccarat ist einfach: Wetten Sie auf die Chancen des Bankers oder des Spielers, der die Hand hält, die neun am nächsten liegt, und Sie können je nach Einsatz große Gewinne erzielen.

Blackjack

Blackjack, auch bekannt als 21, ist eines der, wenn nicht das beliebteste Casino-Tischspiel. Der Reiz von Blackjack liegt in seiner Einfachheit. Das Ziel von Blackjack ist ziemlich einfach: Spieler werden versuchen, zu oder so nah wie möglich zu 21 zu kommen, den Händler dabei zu schlagen.

Wenn ein Spieler weniger als 21 hat und der Dealer mehr hat als der Spieler, aber immer noch 21 oder weniger, gewinnt der Dealer. Alles, was mehr als 21 ist, verliert der Spieler die Runde, unabhängig davon, was der Dealer während dieser Runde in der Hand hat (dies wird als “Bust” bezeichnet).

Blackjack ist bei High-Betting-Spielern (auch als High-Roller bekannt) aufgrund der hohen Einsätze an Tischen und dem niedrigen Hausvorteil des Spiels beliebt.

Online-Poker

Poker ist eines der beliebtesten Casino-Tischspiele der Welt. Poker ist einfach zu verstehen und zu spielen. Die Spieler treten gegeneinander an, basierend auf dem Wert der Karten, die sie auf der Hand haben. Die Spieler können sich nicht gegenseitig sehen, was oft dazu führt, dass die Spieler bluffen, um Gegner dazu zu bringen, aus der Runde auszusteigen.

Poker Jackpots sind in der Regel massiv und als Ergebnis, Poker-Turniere locken High-Roller-Spieler.

Online-Roulette

Roulette gehört zu den bekanntesten Arten von Casino-Tischspielen, die Sie spielen können. Das Spiel strahlt Eleganz und Raffinesse aus und wurde vor über 300 Jahren in Frankreich gespielt. Die französische Bedeutung von Roulette ist “kleines Rad”, aber die großzügigen Auszahlungen sind alles andere als klein.

Roulette fällt mit der Kategorie Tischspiele, und das Spiel beinhaltet ein Spinnrad und einen Ball. Die Spieler setzen auf die Chancen der Balllandung auf eine Zahl. Roulette wird manchmal mit Lotto verglichen, da beide Zahlenspiele enthalten. Es gibt verschiedene Versionen des Spiels, amerikanisches und französisches Roulette. Der Unterschied sind die Zahlen auf dem Spinnrad – American Roulette hat 38 Zahlen und zwei Nullen, was den Hausvorteil höher macht.

Online-Craps

Craps ist ein Casino-Spiel, das, obwohl es in den USA am populärsten ist, in der ganzen Welt schnell Aufmerksamkeit auf sich zieht. Craps ist eines der wenigen Casinospiele, die fast überall und jederzeit gespielt werden können, aber das ist immer noch am besten, wenn es in einer lizenzierten Wetteinrichtung gespielt wird. Die informellste Version von Craps ist Street Craps, die, wie der Name schon sagt, oft auf der Straße, in Gassen und an Straßenecken gespielt wird und die Spieler normalerweise mit Geld oder anderen Wertgegenständen spielen.