Wir haben uns die 3 besten WLAN Steckdosen 2018 näher angesehen! WLAN Steckdosen sind immer mehr im Kommen. Vor allem aufgrund der smarten Lautsprecher wie Alexa & Co sind WLAN Steckdosen immer interessanter im eigenen Heim. Es ergeben sich dadurch viele neue Möglichkeiten elektronische Geräte in der eigenen Wohnung zu steuern. Ob mittels App oder via Sprachsteuerung. Wir haben uns die drei besten Steckdosen ein wenig näher angesehen.

Die 3 besten WLAN Steckdosen 2018

Aktuell sind bei Amazon dies die drei besten WLAN Steckdosen. Natürlich gemessen an der Anzahl an Verkäufen. Aber auch unserer Meinung nach handelt es sich dabei um die aktuell Beste in der Kategorie WLAN Steckdosen Alexa 2018. Klickt euch einfach durch, um mehr zu erfahren. Auch haben wir uns die Nummer 1 Steckdose näher angesehen. Dies könnt ihr euch in unserem TP-Link HS100 Test Review durchlesen.

Wozu eine Smarte WLAN Steckdose?

Doch wozu braucht ihr eigentlich eine WLAN Steckdose? Ihr könnt einfach und schnell die eigenen vier Wände in ein smartes Heim verwandeln. So könnt ihr ohne teures Smart-Home-Komplettsysteme bereits die ersten Schritte im Bereich smartem Wohnen angehen. Die ersten naheliegenden Anwendungsbereiche sind dabei Licht, Ventilatoren oder elektronische Heizungsgeräte. All das kann dann einfach mittels App oder Sprachsteuerung ein- und ausgeschalten werden. Welche WLAN Steckdose 2018 letztendlich zu den Besten gehört, sehen wir uns an. Schaut euch einfach die Produkte unten an.

Platz 1: TP-Link HS100 WLAN Steckdose

Die WLAN Steckdose TP-Link HS100 gehört auf alle Fälle zu den besten WLAN Steckdosen, die aktuell verfügbar sind. Leicht in der Installation, kostengünstig und sehr verlässlich. Unserer Meinung nach auch die beste in der Kategorie WLAN Steckdose Alexa.

Platz 2

Platz 3

Worauf muss man bei WLAN Steckdosen achten?

Es gibt zahlreiche Aspekte, die man beim Kauf einer WLAN Steckdose achten muss. Wir erarbeiten diese gerade und werden euch diese demnächst präsentieren, worauf ihr bei den besten WLAN Steckdosen 2018 achten müsst.