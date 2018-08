Alle Dead Cells Fans aufgepasst! Der Indie-Hit Dead Cells ist aktuell für die PS4 und Nintendo Switch im Angebot. Entwickler Motion Games hat den Titel vor wenigen Tagen veröffentlicht und das für die Xbox One, Nintendo Switch und Playstation 4 (PS4). Nachdem der Titel für den PC bereits ein voller Erfolg war, wird das Spiel auch für die Konsolen mit hohen Erwartungen ins Rennen geschickt. Um den Titel ein wenig zu pushen, gibt es diesen nun im Angebot. Wer sich also den Titel sowieso holen wollte und bislang darauf vergessen hat, sollte jetzt zuschlagen.

Dead Cells für PC bereits erfolgreich

Seit Ende 2017 gibt es Dead Cells bereits auf dem PC. Ein wenig überraschend um ehrlich zu sein. Denn im Steam Early Access verkaufte sich der Titel stolze 600.000 Mal. Eigentlich ein Wahnsinn. Der Titel reiht sich in das neugeschaffene Genre “RogueVania” ein. Ist also eine interessante Mischung aus Roguelike und Metroidvania. Ihr erkundet mehrere prozedural generierte Dungeons, bekämpft diverse Monster und sammelt Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten und Power-Ups. Spaß auf der PS4, Xbox One und Nintendo Switch sind garantiert!

Dead Cell Trailer

Noch keine Idee, was Euch in Dead Cells erwartet? Dann solltet ihr euch unbedingt den Trailer ansehen.

Dead Cells ist am 7. August 2018 für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch erschienen. Für den PC gibt es den Titel bereits seit einigen Monaten.