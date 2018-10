Der Days Gone Release Termin wurde leider verschoben. Schlechte Nachrichten für alle PS4 Fans. Der Titel erscheint nun im zweiten Quartal 2019. Eigentlich hätte der Titel am 22. Februar 2019 erscheinen sollen. Grund dafür ist, dass der Februar bereits sehr viele Releases enthält. Aber das Warten wird sich hoffentlich lohnen!

Days Gone Release Termin in Q2

Days Gone ist ein vom amerikanischen Entwicklerstudio SIE Bend Studio exklusiv für die PlayStation 4 entwickeltes Action-Adventure. Vor mehr als zwei Jahren wurde das Spiel das erste Mal vorgestellt. Damals auf der E3 2016 in Los Angeles. Nun konnte der Release Termin leider nicht halten. Das Spiel erscheint nun am 26. April 2019.