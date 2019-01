Es wird anscheinend auch bei den Fußballern modern! Die Rede ist vom Zocken. Nachdem bekannt wurde, dass Mezut Özil mehrere Stunden täglich Fortnite zockt, geht nun Publisher Activision in die Werbe-Offensive.

David Alaba will Call Of Duty spielen, als plötzlich…

.. die Putzfrau ins Bild rennt, der Hund Gassi muss oder ein Paket kommt. Vieles kann passieren, wenn David Alaba endlich mal in Ruhe #BlackOps4 spielen möchte. So schnell lässt sich der Fußballprofi aber nicht die Stimmung vermiesen und löst jedes noch so wahnwitzige Problem mit Bravour.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen: