Wir schreiben wieder ein neues Monat, Zeit für die Playstation Plus Mai 2019 Spiele! Und es gibt wieder tolle Games. Doch was gibt es eigentlich genau? Ein turbulentes Gewusel auf engstem Küchenraum und mysteriöse Einsamkeit auf weiten Fluren. Gegensätzlicher könnten die beiden Spiele nicht sein. Ab dem 7. Mai können kostenlos zum Download folgende Spiele downgeloadet werden. Playstation 4 Fans wirds freuen!

Overcooked!

Genre: Party-Spiel

Release: 2016

Im Couch-Koop Overcooked! von Ghost Town Games besuchen die Spieler die ungewöhnlichsten Küchen, um unter widrigsten Umständen hungrige Gäste zu bekochen und das Zwiebelreich als Meisterköche vor dem essbaren Bösen zu retten. Zum Glück gibt es Unterstützung! Im lokalen Multiplayer können bis zu vier Spieler gleichzeitig in die irrwitzige Welt des Kochens abtauchen, um zusammenzuarbeiten oder sich absichtlich im Weg zu stehen.

What Remains of Edith Finch

Genre: Adventure

Release: 2017

Das fantastische Grusel-Adventure What Remains of Edith Finch von Giant Sparrow entführt die Spieler in das gewaltige Anwesen der Familie Finch. Das von der namensgebenden Edith leer aufgefunden wird. Als Edith Finch müssen die Spieler das Schicksal der verschwundenen Familie ergründen. wobei sie tiefe Einblicke in die mysteriöse Vergangenheit der ehemaligen Hausbewohner gewinnen. What Remains of Edith Finch wurde von der British Academy Games Award (BAFTA) als bestes Spiel 2017 und bei den Game Developers Choice Awards 2018 mit dem Preis für die beste Handlung ausgezeichnet. Also das Spiel ist auf alle Fälle einen Download wert.

PS Plus-Mitglieder können die beiden Titel im Rahmen der Playstation Plus Mai 2019 Spiele Angebote ab dem 7. Mai im PlayStation Store herunterladen.