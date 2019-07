Publisher Sony hat nun die neuen Playstation Now August 2019 Games veröffentlicht. Der August steht vor der Türe. Es wird also Zeit für die neuen Games für die Playstation Now Besitzer. Und da ist wieder für jeden Geschmack etwas dabei!

Neue PlayStation Now August 2019 Games

Im bevorstehenden August können sich alle Abonnenten von PlayStation Now über eine Vielzahl neuer Titel freuen. Jetzt hat Sony in einem offiziellen Blogpost die Liste der neu hinzukommenden Spiele bekannt gegeben. Die komplette Liste findet Ihr am Ende des Artikels!

Wie üblich können die PS4-Spiele direkt auf die Konsole heruntergeladen werden. Alle anderen Titel könnt ihr lediglich streamen. Hier zur bessereun Übersicht die neuen Spiele im August!

Doom (PS4)

Fallout 4 (PS4)

Monster Energy Supercross (PS4)

MotoGP 17 (PS4)

The Raven: Remastered (PS4)

Wolfenstein: The New Order (PS4)

BRUT@L (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)