Nein keine Sorge, der Days Gone Release Österreich Termin wurde nicht verschoben! Nachdem der Titel ja bereits eigentlich am 22. Februar 2019 hätte erscheinen sollen, wird es nun Ende April soweit sein. Der Österreich Release Termin ist somit der 26. April 2019. Days Gone Fans dürfen sich also freuen!

Days Gone Release Österreich Termin

Ihr dürft euch also den 26. April 2019 rot in eurem Kalender anstreichen. Bei der Verschiebung damals gaben die Entwickler an, dass der Februar bereits recht voll mit Releases war. Auch wollte man die Zeit nutzen, um den Titel weiter zu polieren. Hoffen wir, dass diese Zeit ausreichend genutzt wurde.