Der Cyberpunk 2077 Release Österreich Termin rückt immer näher! Bald ist es soweit. Denn im April 2020 soll der Titel in Österreich erscheinen. Entwickelt wird das Spiel für Windows, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020.

Wie sich bereits in den letzten Jahren gezeigt hat, sind die Highlights des Jahres immer sehr beliebt und auch schwer zu bekommen. Gerade pünktlich zum Release Termin. So wird das auch bei Cyberpunk 2077 sein. Es gilt also: Wer das Spiel bereits am Tag der Veröffentlichung oder sogar einige Tage davor zocken möchte, sollte sich den Titel auf alle Fälle vorbestellen.