Endlich ist der Castle of Heart Nintendo Switch Release da! Nintendo Switch Fans dürfen sich nun endlich freuen. Denn es gibt püntklich zu den Osterferien wieder spielerischen Nachschub. Der klassische Action-Plattformer Castle of Heart vom polnischen Entwicklerstudio 7levels ist ab sofort im Nintendo eShop erhältlich. Das zum Preis von €14,99 für Nintendo Switch. Die Spieler von Castle of Heart Nintendo Switch schlüpfen dabei in die Rolle eines Ritters, der gegen den Fluch eines finsteren Zauberers, der ihn langsam zu Stein verwandelt, ankämpft. Neben actionreichen Kämpfen kombiniert der Action-Plattformer die besten Elemente des Golden-Age-Genres. Ebenfalls mit an Board sind einzigartige und moderne Mechaniken in fantastischen 3D-Umgebungen.

Castle of Heart Nintendo Switch Launch Trailer

Den Trailer solltet ihr euch unbedingt ansehen! Aber was erwartet Euch? In über 20 Level müssen sich die Spieler den herausfordernden Feinden stellen, um sich einen Weg vom versteinerten Dorf bis zum Schloss des dunklen Herrschers zu erkämpfen. Dabei helfen ein Arsenal aus immer mächtigeren Waffen. Es gibt dabei von Granaten bis hin zu kraftvoller Magie, sowie Power-ups die den Ritter mit zusätzlicher Stärke erfüllen. Spielerisches Geschick ist gefragt. Denn um auf plötzliche Gameplay-Änderungen zu reagieren, muss man immer achtsam sein. Aufregende, dynamische Action-Sequenzen sind garantiert. Doch auch der härteste Körper aus Stein bekommt Risse. Denn je mehr Energie der Ritter verliert, desto mehr bröckelt seine Fassade. Dies kann er nur umgehen, indem er rechtzeitig Gegner besiegt, bevor ihm einzelne Gliedmaßen abfallen und er damit die Fähigkeit verliert, zusätzliche Waffen zu führen.

Das alles macht Castle of Heart zur perfekten Mischung aus klassischen Einflüssen und modernem Design. Und die Features der Nintendo Switch kommen dabei voll zur Geltung.

Castle of Heart Features

Ein einzigartiger Hauptcharakter: ein zu Stein verwandelter Ritter, der gegen seinen Verfall ankämpft

20 völlig unterschiedliche Levels in vier wunderschönen, von realen Orten inspirierten Umgebungen

Rund 50 verschiedene Arten von Kurz- und Langstreckenwaffen, die es jedem Spieler ermöglichen, seinen eigenen, individuellen Kampfstil zu finden

HD Rumble-Unterstützung, die den Spieler noch tiefer in das Spielgeschehen eintauchen lässt

Mindestens 7 Stunden fesselndes Gameplay

Epische Bosskämpfe am Ende jeder Location

Atemberaubendes Grafikdesign

Zahlreiche Power-Ups, die das Gameplay bereichern

Castle of Heart ist exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.