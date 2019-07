Bald ist es soweit! In nur wenigen Tagen erscheint der erste Call of Duty: Modern Warfare Trailer! Und vor der offiziellen Premiere zeigt Infinity Ward heute einen ersten kurzen Teaser daraus. Den Teaser Trailer solltet ihr Euch auf alle Fälle ansehen!

Was ist bisher bestätigt?

Bisher bestätigt sind der Gunfight-Modus, ein 4-Spieler Modus, in dem zwei Teams in Multi-Round Cage Matches gegeneinander antreten. Weitere Details zum Multiplayer gibt es dann hoffentlich am 1. August. Aber bevor wir hier lange herumreden, hier der erste Teaser!

Proceed to the LZ.



The #ModernWarfare Multiplayer Premiere arrives next week on August 1st. pic.twitter.com/mkKVdrY6Q7 — Call of Duty (@CallofDuty) July 25, 2019