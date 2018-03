Das wird alle Fans des zukünftigen Call of Duty Black Ops 4 freuen! Denn endlich wurde der neueste Teil der Call of Duty Black Ops Reihe angekündigt. Erscheinen wird der Titel im Herbst. Für die gängisten Konsolen, also Xbox One und die Playstation 4!















Endlich ist Black Ops zurück! Call of Duty Black Ops 4 wird die bestverkaufte Reihe in der Geschichte von Call of Duty revolutioniere. Zumindest laut Publisher Activistion. Wie der Publisher nun bestätigt hat, wird der langerwartete neueste Teil im Herbst erscheinen. Am Freitag, den 12. Oktober, wird es dann soweit sein. Erscheinen wird das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Und auch ein weiterer wichtiger Termin wurde bereits genannt. Der 17. Mai 2018. Denn da können Fans von Call of Duty einschalten, wenn Activision und der preisgekrönte Entwickler Treyarch die Community-Enthüllung für die ganze Welt präsentieren.

Also den 17. Mai 2018 im Kalender rot markieren. Und natürlich den Release Termin von Call of Duty Black Ops 4! Der am 12. Oktober 2018 sein wird.