Endlich ist die Call of Duty Black Ops 4 Blackout Beta nun auch für die Xbox One da! Nachdem die Call of Duty: Blackout Beta einen hervorragenden Start auf der PlayStation 4 hinlegen konnte, dürfen sich nun auch PC- und Xbox One-Spieler freuen. Denn die Beta gibt es absofort auch auf den beiden anderen Plattformen. Heute am 14. September um 19:00 Uhr startet dies. Doch Spieler müssen schnell sein. Denn am 17. September um die gleiche Zeit ist der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. Auch PC-Spieler, die Black Ops 4 nicht vorbestellt haben, kommen auf ihre Kosten. Denn ab 15. September ist Blackout für alle frei zugänglich und kann ausgiebig getestet werden.

Call of Duty Black Ops 4 - Standard Edition - [Xbox One] Vorbesteller bekommen Ihren Beta Code zugesandt - nur so lange der Vorrat reicht

Weltweite Veröffentlichung des Spiels: 12. Oktober 2018

Zeitplan der Call of Duty Black Ops 4 Blackout Beta

Hier nun nochmals der Zeitplan im Überblick:

Freitag, 14. September um 19 Uhr – Montag, 17. September um 19 Uhr (Xbox One, PC)

Samstag, 15. September um 19 Uhr – Montag, 17. September um 19 Uhr (nur offene PC-Beta)

Während der gesamten Betaphase berücksichtigt Treyarch das Feedback der Spieler und reagiert mit regelmäßigen Updates, sodass einem reibungslosen Start des Spiels am 12. Oktober nichts im Wege steht.

Call of Duty: Black Ops 4 wird von Activision veröffentlicht und wurde von Treyarch entwickelt. Mit zusätzlicher Unterstützung von Raven Software und für die PC-Version in Zusammenarbeit mit Beenox. Die Veröffentlichung für PS4, Xbox One und PC ist für den 12. Oktober geplant.