Billig: A Way Out Angebot für PS4 bei Amazon

Billig: A Way Out Angebot für PS4 bei Amazon

Aktuell gibt es ein gutes A Way Out Angebot bei Amazon für die PS4. Heute ist der offizielle A Way Out Erscheinungstermin für Playstation 4, Xbox One und PC. Und dazu gibt es den neuen Titel aus dem Hause Electronic Arts und Hazelight Studios für 24,99 € bei Amazon. Wer sich also A Way Out zulegen möchte, sollte bei diesem Angebot zuschlagen.

Achtung! Der Kaufpreis wird mit 29,90 € angegeben, da Versandgebühren anfallen. Kauft ihr aber bei Amazon über 30€ ein, dann entfallen diese. Also gebt einfach noch etwas in den Warenkorb, dann bekommt ihr A Way Out für 24,99 €.

Das A Way Out Angebot bei Amazon für PS4

Das aktuelle A Way Out Angebot sollten sich Adventure Fans für die PS4 nicht entgehen lassen. Bei A Way Out handelt es sich um ein kooperatives Third-Person-Adventure. Darin kommen zwei Charaktere zum Einsatz, die sich im Gefängnis kennenlernen. Der eine ist Leo, der schon seit einiger Zeit dort ist. Bei der zweiten Hauptfigur handelt es sich um Vincent. Er kommt frisch ins Gefängnis. Wie es der Zufall will, treffen sich die beiden im Gefängnis und sind sich gleich sympatisch. Die beiden helfen sich gegenseitig aus der einen oder anderen schwierigen Lage heraus, bevor sie sich entscheiden, zusammenzuarbeiten. Mit einem Ziel: Aus dem Gefängnis auszubrechen.

Jetzt A Way Out kaufen

Das Besondere an dem Spiel? Das Game muss von zwei Benutzern gespielt werden. Entweder per Splitscreen im “Couch-Koop”-Modus oder im Online-Koop-Modus. Es gibt keine Einzelspieler-Story noch die Möglichkeit, allein mit einem KI-Verbündeten zu spielen. Somit müsst ihr immer mit einem zweiten Spieler dieses Spiel zocken!

Der offizielle A Way Out Release Date ist heute, am 23. März 2018! Der Titel ist für Playstation 4, Xbox One und PC erhältlich.