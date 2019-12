Es soll ja Spieler geben, die seit Jahren immer den gleichen Slot spielen. Wir sind der Meinung, dass diese Spieler etwas verpassen. Denn jedes Jahr kommen neue Slots mit frischen Ideen und innovativer Technik auf den Markt, die es zu beachten lohnt. Die Entwicklung ist schneller denn je und das liegt an der Innovationskraft der Provider. Wir stellen Ihnen daher die wichtigsten Namen und ihre Besonderheiten vor.

NetEnt

Dieser Hersteller ist zwar derzeit nur die Nummer Zwei bei den Live Casinobetreibern (den Spitzenplatz besetzt Evolution Gaming), dennoch nimmt er unangefochten eine der führenden Positionen unter den Top Herstellern von Spielautomaten ein. Denn NetEnt stellt einige der bekanntesten progressiven Jackpots her. Hierzu gehören so bekannte Titel wie Starburst, Mega Fortune und Divine Fortune, die Jackpots in Millionenhöhe ansammeln. Äußerst beliebte Slots 2019 sind zudem Dead or Alive, Narcos oder Gonzo’s Quest, die derzeit in fast keinem Sortiment einer modernen Spielhalle fehlen.

Der Hersteller überzeugt schon seit Jahren durch sein Einfallsreichtum. Gerade die neuesten Slots stehen schon bald nach Erscheinen an der Spitze der Spielecharts. Sie überraschen durch komplexe Spielewelten und Erzählungen, hochwertige Grafiken und Sonderfunktionen. Als Slot-Liebhaber sollten Sie daher mindestens einmal in Ihrem Leben einen Spielautomaten von NetEnt ausprobieren.

Play’n GO

Der Name ist Programm bei diesem Spieleentwickler. Denn die Instant-Automatenspiele lassen sich immer sehr gut von unterwegs spielen. Grund dafür ist die Ausrichtung auf eine einfache Handhabung und das Spielen auf Smartphone, Tablet und Co. Dem Hersteller aus Schweden ist es sehr wichtig, mit dem Zeitgeist zu gehen. Doch nicht nur die Technik ist hier auf dem neuesten Stand. Einen Spitzenplatz unter den Anbietern hat das Unternehmen gerade auch wegen seiner witzigen Spiele.

Hierzu gehören zum Beispiel die bekannten Automaten wie Book of Dead, Reactoonz oder Rise of Olympus. Dieser Anbieter ist in jedem Genre Zuhause.

Red Tiger Gaming

Einer der Newcomer in der Bestenliste der Anbieter für Automatenspiele stammt aus dem Mutterland der Wetten, England. Von der Isle of Man stammt dieser Provider, der derzeit die Online Spielhallen der Welt bevölkert. Auch wenn seine Spiele noch nicht in die Top Ten gelangt sind, nehmen nahezu alle Slots des Herstellers schon kurz nach Erscheinen hohe Ranglistenplätze ein. Einige der bekanntesten Spielautomaten sind darunter Pirates’ Plenty und Rainbow Jackpots.

Eine große Auswahl der Spiele ist auch speziell für den asiatischen Raum konzipiert, in dem sich der Anbieter gerade sehr breit aufstellt. Doch auch an anderen Themen fehlt es nicht. Von grünen Kobolden, die bei einem britischen Unternehmen wohl kaum fehlen dürfen, über Früchte, Ägypten und bis hin zu flambierten Füchsen ist eine große Bandbreite abgedeckt.

Pragmatic Play

Dieser noch sehr junge Spielehersteller hat seine Wurzeln in Malta, der Hochburg für das europäische Glücksspiel. Näher dran kann man an der europäischen Glücksspielbranche nicht sein, sitzen hier doch die wichtigsten Lizenzgeber für den Raum Europa. Doch die Qualität des Herstellers liegt nicht in dem Firmensitz begründet. Die konsequente Konzentration auf aktuelle Trends hat Pragmatic Play nach vorn gebracht. Alle Automatenspiele spiegeln aktuelle Thementrends wieder.

So zum Beispiel die Themen-Spiele Vampires vs Wolves oder Wolf Gold, die vor allem Twilight Fans begeistern dürften. Doch auch Honey Honey Honey!, das in etwa zur gleichen Zeit mit dem zweiten Teil von “Bee Movie” aus dem Hause DreamWorks Animation herauskam, ist ein Beispiel für die Trendsicherheit des Anbieters.

Weitere Top Anbieter:

Der Markt der Spieleanbieter wird immer bunter. Gerade aus Skandinavien sind dabei in den letzten Jahren besonders gute Entwickler dazugestoßen. Daher dürfen in unserer Liste der bekanntesten Hersteller 2019 folgende Provider nicht fehlen:

Betsoft

Microgaming

Yggdrasil

Big Time Gaming

iSoftBet

Playtech

Quickspin

Habanero

Möchten Sie die Spiele dieser Hersteller ausprobieren, halten Sie in Ihrem Lieblingscasino Ausschau nach Demoversionen. Mit dieser Funktion können Sie kostenlos testen, ob der Anbieter auch Ihren Nerv getroffen hat. Spaß ist bei diesen Herstellern in jedem Fall garantiert.