Assassin’s Creed Odyssey vorbestellen wird an der Zeit! Denn der Titel aus dem Hause Ubisoft erscheint Anfang Oktober. Und wer das Spiel bereits am Releasetag zocken will, sollte sich den Titel unbedingt vorbestellen! Ubisofte hatte ja zu den Assassin’s Creed Odyssey Editionen bereits Einzelheiten mitgeteilt und immer mehr möchten daher Assassin’s Creed Odyssey vorbestellen. Das Action-Rollenspiel erscheint nicht nur in der Standardausgabe, sondern auch in sechs Versionen. Die Pantheon Edition ist am teuersten. Doch dafür gibt es auch die meisten Inhalte. Geplant sind zu dem die Deluxe, Gold und Ultimate Editionen und auch Medusa Collector`s und Spartan Edition. Das Erscheinungsdatum von dem Action-Rollenspiel ist der 5. Oktober für Xbox One, PS4 und PC. Bis dahin kann noch auf LeoVegas Casino gezockt werden. Danach sollte man sich aber voll und ganz Assassin’s Creed Odyssey widmen!

Assassin’s Creed Odyssey vorbestellen: Was sollten die Spieler beachten?

Die Editionen von Assassin’s Creed Odyssey wurden von Ubisoft auf der E3 vorgestellt. Das neue Action-Rollenspiel kommt im Oktober und es gibt nicht nur die Standardversion für Xbox One, PS4 und PC, sondern sechs Ausgaben. Geplant sind nicht nur digitale Editionen, sondern auch physische Versionen. Bei der Digital Deluxe Edition erhalten die Spieler ein Hauptspiel und ein Deluxe-Paket. Enthalten sind Drachmen, EP, Marinepakete und Ausrüstungspakete. Die physische Gold Editionen bietet das Basisspiel und den Season Pass, womit es Zugriffe auf DLC-Inhalte gibt. Bei der digitalen Gold Edition gibt es drei Tage früheren Zugriff auf das Abenteuer und so beginnt es ab dem 2. Oktober. Wird die Ultimate Edition gewählt, dann gibt es das Deluxe-Paket, den Season-Pass und das Hauptspiel. Auch hier besteht der dreitägige Vorabzugang. Geplant sind außerdem noch die drei Collector`s Editionen und eine Medusa-Ausgabe ist mit dabei. In der Version gibt das Kronos Pack, eine zusätzliche Mission namens der blinde König, die Auswahl des Soundtracks, die Weltkarte, das 64-seitige Artbook, das Hauptspiel und die gefallene Gorgone Statue. Eine Medaillen-Halskette erhalten die ersten 10.000 Vorbesteller.

Assassin's Creed Odyssey - Standard Edition - [PlayStation 4] Wählen Sie erstmals zwischen zwei Charakteren: Alexios oder Kassandra?

Epische Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt

30 Stunden an Dialogen mit unterschiedlichen Enden

Weitere wichtige Informationen zu dem Spiel

Mit der Statue des springenden Spartaners kommt die Spartan Collector`s Edition. Im Paket befinden sich die zusätzliche Mission der blinde König, der Season-Pass, die Auswahl des Soundtracks, die Weltkarte, eine Lithografie, das Artbook, ein Steelbook und das Hauptspiel. Auch mit enthalten ist das Digital Deluxe-Paket. Wer Assassin’s Creed Odyssey vorbestellen möchte, erhält dann auch einen dreitägigen Vorabzugang zum Spiel bei der entsprechenden Version. Außerdem gibt es für die ersten Vorbesteller auch die Medaillen-Halskette. Die Pantheon Edition ist auch exklusiv erhältlich und für das neue Action-Rollenspiel ist dies die teuerste Sammlerversion. Hier gibt es den Vorabzugang, das Digital Deluxe-Paket, die Zusatzmission, den Season-Pass, die Wahl des Soundtracks, die Weltkarte, die exklusive Lithografie, das Artbook, das Steelbook, das Hauptspiel und das Nemesis-Diorama. Noch keinen Einblick in den Titel gehabt? Dann schaut euch diesen Youtube Trailer an! Er zeigt das E3 Gameplay!

Assassin’s Creed Odyssey erscheint am 5. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und Microsoft Windows!