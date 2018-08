Für die Assassin’s Creed Odyssey Spielzeit gibt es gute Nachrichten. Denn es kann gesagt werden, dass diese im Vergleich zu Assassin’s Creed: Origins deutlich länger ausfallen soll. Damit gibt es für die Spieler und Fans der Assassins Creed Reihe jede Menge zu tun. Das Spiel an sich wird ein großes Abenteuer. Das offizielle Erscheinungsdatum ist Oktober 2018. Bei der Meuchelmörder-Reihe handelt es sich um den neuesten Ableger und Ubisoft beschreibt das Spiel als vollwertiges RPG. Die Spieler erwartet ein Ausflug in das antike Griechenland und damit sogar ein noch größeres Abenteuer als bei dem Vorgänger.

Was erwartet die Spieler?

Eine genaue Assassin’s Creed Odyssey Spielzeit wurde noch nicht verraten Doch die Zeit ist dieses Mal auch schwierig zu ermitteln. Denn da gibt es einiges zu beachten. Das Spiel setzt auch auf der erzählerischen Ebene auf die typischen Rollenspiel-Elemente. Auf den Entscheidungen der Spieler werden Hauptgeschichte und Nebengeschichten aufgebaut. Die Spieler bestimmen die Wege der Reise durch das alte Griechenland bis zu einem gewissen Grad selbst. Die Reise kann bei manchen Spielern kürzer, bei anderen Spielern umso länger sein. Wer also viele Nebenquests spielen will, wird auch eine längere Assassin’s Creed Odyssey Spielzeit haben. Wer möchte, kann sich beeilen und einfach durch die Story rauschen. Die Spielwelt allerdings steckt voller Aktivitäten und Möglichkeiten, weshalb genaue Angaben kaum möglich sind. Also sollte man das Spiel auch erkunden! Wie auch im Casino sollte man sich Zeit lassen!

Was ist noch zu dem Spiel bekannt?

Im Vergleich zu Assassin’s Creed: Origins ist die Assassin’s Creed: Odyssey Spielzeig somit deutlich gewachsen. Denn das Spiel ist insgesamt größer. Bereits Assassin’s Creed: Origins hatte die durchschnittliche Spielzeit von 27 Stunden für die Hauptstory geboten. Für Extras und Nebenquests gab es über 80 Stunden. Es gibt für Spiele jede Menge zu tun und es bleibt abzuwarten, wie lange Zeit die Spieler bei Odyssey dann wirklich beschäftigt sind. Es gibt nicht nur neue Rollenspiel-Elemente, sondern auch Gameplay-Features, die viel Beschäftigung versprechen. Schiffskämpfe und Schiffe kehren unter anderem zurück. Assassin’s Creed: Odyssey aus dem Hause Ubisoft erscheint übrigens Anfang Oktober für PC Xbox One und auch für die PS4.

