Deine Alexa blinkt rot? Gelb? Oder grün? Aber du weißt nicht genau was das bedeutet? Dann haben wir jetzt die Antwort für dich! Denn Alexa, der smarte Lautsprecher aus dem Hause Amazon, hat die Möglichkeiten in vielen Farben zu blinken. Es geht dabei darum, dass Alexa einfach ihren Zustand oder ihre Verfassung anzuzeigen versucht. Also dir einfach was mitteilen möchte. Und da gibt die unterschiedlichen Farben. Aber der Reihe nach.

Alexa blinkt rot – Was jetzt?

Du stehst jetzt vor dem Problem, dass deine Alexa rot blinkt? Wahrscheinlich nachdem du einen Befehl abgegeben hast? Dann liegt es wohl daran: Alexa hat keine Verbindung zum Amazon-Server. Das kann aber mehrere Gründe haben. Und zwar:

Du hast keine aktive Verbindung zum Internet Alexa kann sich nicht zu den Amazon Servern verbinden

Wie kann man das Problem lösen?

Versuche zuerst festzustellen, ob du mit dem Internet verbunden bist. Kannst du normal auf das Internet zugreifen? Versuche auf alle Fälle deinen Router neuzustarten.

Hilft das nicht, könnte es auch sein, dass du einfach die Alexa in den Stummschaltmodus gebracht hast. Auch haben einige Alexa-Modelle eine eingebaute Kamera. Und das rote Blinken sagt einfach, dass die Kamera bewusst daktiviert worden ist. Alexa kann in diesen beiden Fällen deine Befehle nicht verwerten.

In welchen Farben kann Alexa noch blinken?

Alexa hat mehrere Möglichkeiten, einen Status mitzuteilen. So gibt es die Farben, rot, gelb, grün oder purpur. Die genauen Farben werden wir in Kürze ebenfalls recherchieren.

Mehr Tipps & Tricks zu Alexa

Ihr kennt die Alexa noch gar nicht? Alexa ist ein Amazonas-Assistent und wird einfach von Amazon selbst entwickelt. Er stellt eine große Konkurrenz zu anderen Assistenten dar, wie z.B. Google Assistant und Apple Siri. Alexa ist selbst bei sehr kurzen Abfragen in hohem Maße von Wikipedia abhängig, und daher ist seine Arbeit nicht besser als die des Google-Assistenten. Sie hat die Fähigkeit, die Stimme zu erkennen.

