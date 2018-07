Gute Nachtrichten für alle Ed Sheeran Fans! Denn für die beiden Wiener Konzerte gibt es aktuell bei oeticket.com immer wieder Karten. Diese werden anscheinend laufend freigeschalten. Es heißt also schnell sein bei der Bestellung!

Jetzt Ed Sheeran Tickets sichern

Jetzt Tickets sichern!

Seit Wochen sind die beiden Konzerte für Ed Sheeran in Wien ausverkauft. Die Chance an Karten zu kommen war sehr gering, doch jetzt gibt es Hoffnung für alle Ed Sheeran Fans. Denn Oeticket scheint aktuell Karten für beide Konzerte freizugeben. Immer wieder werden einzelne Karten freigeschalten. Es heißt also schnell sein, wenn man noch Karten ergattern will. Solltet Ihr bei einem der beiden Konzerte das grüne Symbol erblicken, dann sind Karten verfügbar!

Hier der Beweis dazu:

Klickt hier, um direkt zur Ed Sheeran Seite zu kommen!

Jetzt Tickets sichern!