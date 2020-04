Home » Kopfhörer Neue tolle In-Ear Kopfhörer: BH420 und BH420W von ACME KopfhörerNews Neue tolle In-Ear Kopfhörer: BH420 und BH420W von ACME

0 SHARES Share Tweet

Kabellose In Ear Kopfhörer im Überblick

Ihr seid auf der Suche nach den besten kabellosen In Ear Kopfhörer? Dann solltet Ihr Euch unsere Übersicht der besten In Ear Kopfhörer im Jahr 2020 ansehen. Ansonsten gibt es jetzt von ACME neue Kopfhörer!

Kabellose In Ear Kopfhörer werden immer moderner! Nicht nur unterwegs sind Kopfhörer für viele Menschen ein Muss. Auch jetzt, wenn alle daheim sind. Dank Corona. In Zeiten von Homeoffice, Business-Meetings per Videochat und Telefonkonferenzen erleichtern Kopfhörer mit Mikrofon, die sich zum Telefonieren eignen, die Arbeit enorm. Die neuen In-Ear Kopfhörer von ACME, „BH420“ und „BH420W“, bringen hier maximale Bewegungsfreiheit und Komfort, da sie komplett ohne Kabel funktionieren und über die eingebaute Multifunktionstaste steuerbar sind. Die Wiedergabe erfolgt über Bluetooth v5.0 + EDR in einem Abstand von bis zu 10 Metern zur Musikquelle. Auch Haushaltsaufgaben wie Putzen oder Bügeln machen mit der richtigen musikalischen Begleitung gleich viel mehr Spaß. Die Earbuds bieten eine Wiedergabezeit von bis zu fünf Stunden und können zusätzlich in der Ladecase drei Mal komplett aufgeladen werden, bevor deren Akku über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel selbst in zwei Stunden wieder vollständig mit Energie versorgt ist. So sind insgesamt bis zu 20 Stunden Telefonie oder Musikwiedergabe möglich.

Die ACME BH420 in schwarz

acme BH420W Bluetooth Kopfhörer In Ear I Kabellose Kopfhörer Bluetooth 5.0 I True Wireless In Ear Kopfhörer IPX4 Wasserdicht mit Integriertem Mikrofon Portable Ladecase Weiß KONTINUIERLICHES ABSPIELEN: Genieße bis zu 5 Stunden Musik ohne Unterbrechung mit geladenen Batterien und verlängere diese Zeit um weiter 15 Stunden mit dem Ladeetui zum Mitnehmen.

VOICE ASSISTENT: Die Ohrhörer unterstützen Stimmsteuerung, was es erlaubt (sofern das Gerät diese unterstützt), einen virtuellen Assistenten zu nutzen und darüber einige Eigenschaften des Telefons zu steuern.

AUTOMATISCHE VERBINDUNG: Die Ohrhörer verbinden sich nach dem Einschalten automatisch untereinander und zu dem Telefon, sobald sie aus dem Etui entnommen werden; sie schalten sich aus, wenn sie ins Etui gelegt werden.

EINTASTENSTEUERUNG: Leichte, schnelle und bequeme Steuerung von Musik und eingehenden Anrufen.

MOBILES LADEGERÄT: Das Etui der Ohrhörer enthält eine integrierte Powerbank, womit die Ohrhörer innerhalb von 1,5 Stunden geladen werden können, was für weitere 5 Stunden Hörzeit reicht. Das mobile Ladegerät reicht für bis zu 3 Mal Aufladen.

Die „ACME BH420“ und „ACME BH420W“ unterstützen einen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz und verfügen über einen 8,2 mm großen Treiber. Sie verbinden sich nach dem Herausnehmen aus der Ladecase automatisch mit dem gekoppelten Gerät – egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop. Sobald keine Bluetooth-Verbindung mehr besteht, schalten sich die Earbuds nach fünf Minuten automatisch ab. So entleert sich der Akku nicht unnötigerweise, nur weil einmal vergessen wurde, die Kopfhörer manuell auszuschalten. Je nach Smartphone-Modell und Software-Version wird der Akkustand der Earbuds auf dem Handy angezeigt, während LEDs über den Ladezustand der Ladecase informieren.

Die Fähigkeiten der Multifunktionstaste auf dem rechten sowie linken Kopfhörer gehen weit über das bloße Ein- und Ausschalten des Kopfhörers hinaus. Per Knopfdruck können beispielsweise Anrufe angenommen oder abgelehnt werden. Dank eingebautem Mikrofon ist auch die Steuerung eines Sprachassistenten über die Earbuds möglich. Bei der Musikwiedergabe kann durch zweimaliges Tippen das Lied pausiert oder wieder abgespielt werden; durch das Gedrückthalten der Taste wird hingegen zum nächsten, beziehungsweise zum vorherigen Lied gewechselt.

Die ACME BH420W in weiß

acme BH420 Bluetooth Kopfhörer In Ear I Kabellose Kopfhörer Bluetooth 5.0 I True Wireless In Ear Kopfhörer IPX4 Wasserdicht mit Integriertem Mikrofon Portable Ladecase Schwarz KONTINUIERLICHES ABSPIELEN: Genieße bis zu 5 Stunden Musik ohne Unterbrechung mit geladenen Batterien und verlängere diese Zeit um weiter 15 Stunden mit dem Ladeetui zum Mitnehmen.

VOICE ASSISTENT: Die Ohrhörer unterstützen Stimmsteuerung, was es erlaubt (sofern das Gerät diese unterstützt), einen virtuellen Assistenten zu nutzen und darüber einige Eigenschaften des Telefons zu steuern.

AUTOMATISCHE VERBINDUNG: Die Ohrhörer verbinden sich nach dem Einschalten automatisch untereinander und zu dem Telefon, sobald sie aus dem Etui entnommen werden; sie schalten sich aus, wenn sie ins Etui gelegt werden.

EINTASTENSTEUERUNG: Leichte, schnelle und bequeme Steuerung von Musik und eingehenden Anrufen.

MOBILES LADEGERÄT: Das Etui der Ohrhörer enthält eine integrierte Powerbank, womit die Ohrhörer innerhalb von 1,5 Stunden geladen werden können, was für weitere 5 Stunden Hörzeit reicht. Das mobile Ladegerät reicht für bis zu 3 Mal Aufladen.

Für besonders hohen Tragekomfort sorgen die mitgelieferten Silikon-Ohrstöpsel, die nach Bedarf in drei verschiedenen Größen ausgetauscht werden können. Dank ihres angenehm leichten Gewichts – zusammen mit der Ladecase wiegen die Kopfhörer nur 40 Gramm – verschwinden die Earbuds problemlos in jeder Jackentasche. Das Modell gibt es in zwei verschiedenen Farben: Die „BH420“ in Schwarz sowie die „BH420W“ in Weiß. Der Lieferumfang enthält die Earbuds selbst, die Ladebox mit integrierter Ladeanzeige, die Silikon-Ohrstöpsel sowie ein USB Typ-C Kabel. Ab sofort sind die Homeoffice-Allrounder „ACME BH420“ und „ACME BH420W“ zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro bei Amazon erhältlich.