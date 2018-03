A Way Out Release Date gesichert

A Way Out Release Date gesichert

Das A Way Out Release Date ist gesichert. Denn wie nun bekannt wurde, hat A Way Out endlich den Gold Status erreicht. Somit steht dem Release Termin von A Way Out am 23. März nichts mehr im Weg. A Way Out erscheint für Playstation 4 (PS4) und Xbox One.

Bevor der Gold Status des Spiels verkündet wurde, gab es Gerüchte, dass der Titel nicht mehr zum geplanten Release Termin erscheinen kein. Doch dann kam zum Glück die frohe Botschaft direkt von Josef Fares, Game-Director des Spiels. “Macht euch bereit für den 23. März”, fügte er vorfreudig über Twitter hinzu.

Ihr wollt einen Einblick in das Spiel bekommen? Dann solltet ihr euch unbedingt den Trailer oben ansehen. Beim Spiel “A Way Out” geht, wie der Name schon verrät, im Co-Op Modus aus dem Gefängnis auszubrechen. Man schlüpft mit einem anderen Spieler dabei in die Rolle von Leo und Vincent. Die beiden verurteilten Verbrechern müssen dabei eng zusammenarbeiten. Das Besondere an dem Spiel ist, dass das Game nur im Split-Screen-Coop spielbar ist – entweder lokal oder online. Auch müssen beide Spieler einen PS-Plus- beziehungsweise Xbox-Live-Gold-Account aufweisen.

A Way Out – jetzt vorbestellen!

Ihr wollt euch das Spiel für die Playstation 4 oder Xbox One vorbestellen? Dann schlagt jetzt zu!

