Alle VR-Fans in Wien sollten jetzt aufpassen. Herbstzeit ist Gaming Zeit. Je schlechter das Wetter draußen ist, umso mehr Spaß macht’s in der virtuellen Realität. Und da bietet sich das VREI in Wien an. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle, denn es gibt drei neue Multiplayer Games!

Drei neue Multiplayer Games im VREI

Und dabei handelt es sich um tolle Games! Arizona Sunshine Erweiterung: Deadman DLC, Creed VR und Eternity Warriors. Da sollte für jeden VR-Fan etwas dabei sein!

Arizona Sunshine: Deadman DLC

Arizona Sunshine schon mehrmals durchgespielt? Dann wird es Zeit für einen neuen Inhalt. Worum geht in dem neuen DLC? Ihr befindet euch in einer US-Raketenbasis und wollt – als allerletzten Versuch die Zombie Apocalypse zu stoppen – eine Atomrakete starten. Dabei seid ihr aber nicht alleine, die Basis ist schon infiziert.. Neue Waffen & neue Schwierigkeitsgrade werden vorallem Fans des Basisspiels besonders begeistern.

Creed VR

Boxfans kommen im VREi ebenfalls auf Ihre Kosten! Denn es gibt eine tolle neue VR-Box-Möglichkeit. Basierend auf dem gleichnamigen Film, beginnt ihr euer Training bei Rocky Balboa persönlich und steigt danach mit euren besten Freunden oder einem virtuellen Gegner in den Ring! Das eigens für das Spiel entwickelte VR-Nahkampfsystem macht den virtuellen Boxfight so realistisch wie nie zuvor.

Eternity Warriors VR

VR-Adaption des erfolgreichen Fantasy Games Eternity-Warrior. Wählt aus drei Helden euren Lieblingscharakter und stellt euch gemeinsam mit euren Freunden den Horden von Feinden, die auf euch zustürmen. Taucht ein in eine eindrucksvolle Fantasy Welt mit spektakulären Monstern.