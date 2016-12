Es gibt einige Xbox One Spiele Angebote! Denn Ubisoft feiert 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund gibt es ausgewählte Xbox One Games. Im Rahmen des großen UBI30 SALE läuft diese Aktion nun. Doch es heißt schnell sein, denn die Aktion ist lediglich vom 26. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017 gültig.

Xbox One Spiele Angebote

Folgende Xbox One Games sind dabei aus dem Hause Ubisoft im Angebot. Ob Far Cry, Watch Dogs 2 oder einer der Assassins Creed Teile. Bei einem der zahlreichen Xbox One Spiele Angebote sollte für jeden etwas dabei sein. Hier zur besseren Übersicht die komplette Xbox One Spiele Liste, die aktuell im Angebot sind:

Far Cry Primal

Just Dance 2017

Watch Dogs 2

Steep

The Crew

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Ezio Collection

Tom Clancy’s The Division

Trackmania Turbo

Du hast zu Weihnachten Amazon-Gutscheine oder Bargeld bekommen? Dann ist jetz tder richtige Zeitpunkt um sich neue Spiele für deine Xbox One zu kaufen. Die Angebote zu den oben genannten Games findet ihr unter folgendem Link.

Weitere Xbox One Angebote?

Du bist auf der Suche nach weiteren Xbox One Angeboten? Du hast noch keine Xbox One Konsole? Wenn du noch keine Xbox One S Konsole besitzt, dann haben wir hier eine Übersicht für dich: Xbox One S Bundle Angebote. Diese Website wird laufend aktualisiert, daher solltet ihr regelmäßig vorbeschauen, wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Konsole aus dem Hause Microsoft seid.