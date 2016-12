Ab morgen, den 20. Dezember ist das Xbox One S FIFA 17 Bundle wieder verfügar. Nachdem das Bundle sehr schnell vergriffen war, hat Amazon nun für Nachschub gesorgt. Neben dem Xbox One S FIFA 17 Bundle sind auch zwei Controller dabei. Der Preis beläuft sich dabei auf 249 €. Ihr solltet also schnell zuschlagen. Denn das Angebot wird wohl wieder schnell vergriffen sein.

Xbox One S FIFA 17 Bundle- Der Inhalt

Was ist alles in diesem sehr gefragten Bundle dabei? Enthalten sind die Xbox One S mit 500 GB Speicherplatz. Was auf alle Fälle ausreichen sollte. Auch mit an Board ist eine 14 tägige Xbox Live Gold Mitgliedschaft. Und zwei Wireless Controller, wobei einer in blau verfügbar ist, der andere in Storm Grey. Dazu gibt es noch FIFA 17 und einen Monat EA Access.

Hier nochmals zur besseren Übersicht:

Xbox One S 500GB Special Edition Konsole in Storm Grey & 14-tägige Xbox Live-Gold Mitgliedschaft

Xbox Wireless Controller (blau)

Xbox Wireless Controller in Storm Grey (3,5mm Klinkenstecker, Bluetooth, Textured Grip)

FIFA 17 Download-Code, 3 Ultimate Team Legends (Leihspieler) + 1 Monat EA Access

4K-HDMI-Kabel & Stromkabel

Der beste Controller, den es je gab

Erlebe den Komfort des neuen Controller, der in diesem Xbox One S Bundle enthalten ist. Die verbesserte Haptik des neuen Xbox Wireless Controller – Blue mit modernisiertem Design, Textured Grip und Bluetooth Technologie wird überzeugen, versprochen. Auch kann der Controller für Windows 10 PCs genutzt werden. Falls jemand neben der Xbox One auch am PC zocken will. Für besonders große Wohnzimmer ist dieser ebenfalls geeignet. Denn der neue Xbox Wireless Controller hat gegenüber seinen Vorgängermodellen eine bis zu zwei Mal höhere Wireless Reichweite. Und zwar insgesamt 12m. Da kann man schonmal mit dem Controller herumgehen.

Jetzt kaufen um 249 €

Also worauf wartet ihr noch? Schnell bei diesem Xbox One S FIFA 17 Bundle Angebot zuschlagen und für 249 € die Konsole von Microsoft, zwei Controller und das neue FIFA 17 erhalten.

Hier gehts zum Xbox One S FIFA 17 Bundle: Jetzt kaufen!