Es gibt wieder ein tolles Xbox One S Bundle inklusive dem beliebten FIFA 17. Bei Amazon gibt es passend zur Osterzeit die Xbox One S im Angebot. Für insgesamt 199 € könnt ihr euch die Konsole von Microsoft schnappen und bekommt dazu FIFA 17 aus dem Hause Electronic Arts.

Die Osterzeit ist bekanntlich die Zeit, in der man seine Familie in den Vordergrund stellen soll. Neben einem tollen Essen, gibt es auch immer wieder ein paar Geschenke. Und wer hier eventuell ein paar Amazon-Gutscheine abgestaubt hat oder Bargeld als Geschenk erhalten hat und aktuell noch keine Xbox One besitzt, der sollte sich folgendes Angebot auf alle Fälle näher ansehen.

Xbox One S Bundle Angebot + FIFA 17

Denn absofort gibt es ein tolles Xbox One S Bundle bei Amazon. Dort bekommt Ihr die Konsole von Microsoft um 199 € inklusive einem Controller, sowie FIFA 17. Wer also bereits eine Xbox One S auf seinem Radar hat und gerne die Konsole von Microsoft sein Eigen nennen will, der sollte sich das aktuelle Angebot von Amazon näher ansehen.

Folgendes ist dabei in dem neuen Xbox One S Angebot enthalten:

Xbox One S 500 GB Konsole

14-tägige Xbox Live-Gold Mitgliedschaft

Xbox Wireless Controller (3,5mm Klinkenstecker, Bluetooth, Textured Grip)

FIFA 17 Download-Code

3 UT Legends & Spielerlegenden-Paket

1 Monate EA Access

4K-HDMI-Kabel & Stromkabel

