Auf der Suche nach einem Xbox One S Bundle Angebot? Es gibt im Netz zahlreiche Angebote zur Xbox One aus dem Hause Microsoft. Wir haben für Euch eine Übersicht mit den besten Xbox One S Bundle Angebote. Ob 500 GB oder sogar 1 TB. Ob ein Controller oder doch zwei Controller? Ohne Spiel. Mit FIFA 17 oder doch einem anderem Spiel?

Die letzten Xbox One S Bundle Angebote

Hier haben wir die letzten fünf Xbox One S Bundle Angebote für Euch. Hier sollte für jeden etwas dabei sein. Am Ende des Artikels haben wir die komplette Übersicht, falls ihr noch ältere Xbox One S Bundle Angebote durchklicken möchten. Hier nun die letzten fünf Angebote:

Was kann die Xbox One S?

Die Xbox One S ist um stolze 40 % kleiner als die normale Xbox One. Auch besitzt die neue Konsole von Microsoft deutlich mehr Speicherplatz. Ebenfalls ist das Netzteil bereits in der Konsole integriert, was wiederum mehr Platz im Wohnzimmer bedeutet. Und weniger Kabelsalat. Meistens ist bei der neuen Xbox One S Konsole ein eine 14-tägige Xbox Live-Gold Mitgliedschaft enthalten. Auch bei den meisten Xbox One S Bundle Angebote ist er neue Xbox Wireless Controller entahlten. Sowie ein4K-HDMI-Kabel & Stromkabel.

Beim Speicherplatz war die Xbox One S zu Beginn ausschließlich mit einer 2 TB Festplatte ausgestattet. Auf Wunsch der User gibt es nun ab September auch die Xbox One S mit 500 GB oder 1 TB Speicher. Der separate Anschluss für den Kinect-Sensor fällt weg, ein Adapter gehört nicht zum Lieferumfang, man erhält ihn auf Anfrage von Microsoft kostenlos.

Zur Grundausstattung der Xbox One S gibt es auch einiges Nennenswertes. Die Prozessor- und Grafikeinheit der Xbox One S ist eine Kombinationslösung des Chipherstellers AMD. Der Chip in 28-nm-Strukturbreite vereint CPU und GPU auf einem einzigen Die (APU). Die neueste Konsole von Microsoft verfügt dazu über 8 GB DDR3-2133-Arbeitsspeicher mit 68,3 GB/s Bandbreite.