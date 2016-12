Aufgepasst es gibt ein tolles Xbox One S Angebot. Die Weihnachtszeit hat für Gamer und Gamerinnen immer zahlreiche tolle Angebote parat. Und jetzt gibt es die neue Xbox One S von Microsoft inklusive FIFA 17 und Forza Horizon 3 um unschlagbare 249 € inklusive kostenloser Lieferung. Aber es heißt schnell sein. Das Angebot ist nämlich nur noch begrenzt.

Wer noch keine Xbox One oder Xbox One S daheim stehen hat, sollte nun aufpassen. Es gibt es tolles Xbox One S Angebot für 249€ bei Amazon. Dabei enthalten ist FIFA 17 von Electronic Arts sowie Forza Horizon 3. Fußballfans und Motorsportfans kommen daher voll und ganz auf ihre Kosten. Enthalten sind dabei neben der Xbox One S Konsole, eine FIFA 17 Version als Download-Version. Auch Forza Horizon 3 ist dabei, sogar als Retail-Version enthalten. Zusätzlich dazu gibt es einen 14 Tage Xbox Live Gold Mitgliedschaft. Und natürlich ein Wireless Controller.

Xbox One S Angebot – Das ist dabei

Zur besseren Übersicht hier nochmals die Übersicht der Xbox One S Angebots:

Xbox One S 500GB Special Edition Konsole in Storm Grey & 14-tägige Xbox Live-Gold Mitgliedschaft

Xbox Wireless Controller in Storm Grey (3,5mm Klinkenstecker, Bluetooth, Textured Grip)

FIFA 17 Download-Code, 3 Ultimate Team Legends (Leihspieler) + 1 Monat EA Access

Forza Horizon 3

4K-HDMI-Kabel & Stromkabel

Wer also die neue Xbox One von Microsoft noch gar nicht besitzt oder die alte Xbox One daheim stehen hat, sollte bei diesem Xbox One S Angebot zuschlagen. Der Facelift der aktuellen Konsolengeneration ist raus. Es zahlt sich aus. Denn die Xbox One S ist kleiner, leistungsstärker, Strom sparsamer und unterstützt HDR und UHD. Ein kleiner Schritt in die Zukunft. Wieder ein Schritt in die nächste Generation. ALso holt euch euer Weihnachtsgeschenk!

Link: Xbox One Angebot