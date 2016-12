Wieder gibt es ein tolles neues Xbox One S Angebot. Denn für alle, die noch keine Xbox One S daheim stehen haben, gibt es nun wieder ein FIFA 17 Bundle. Die neue Konsole von Microsoft gibt es heute noch im Angebot um unschlagbare 269 € inklusive der Konsole, einem Controller und FIFA 17. Die virtuellen Herzen von Fußballfans werden jetzt höher schlagen. Wenn ihr euch selbst ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann nichts wie ran!

Das Xbox One S Angebot im Überblick

Weihnachten ist für Konsolenfreunde immer ein besonderes Highlight. Denn da gibt es zahlreiche Angebot und so gibt es aktuell auch das Xbox One S Angebot mit FIFA 17 inklusive einem Controller. Hier nochmal das Xbox One S Angebot im Überblick:

Xbox One S (1 TB Speicherplatz)

Inklusive dem neuen Xbox Wireless Controller mit Bluetooth Technologie und Textured Grip

FIFA 17 Download-Code

3 UT Legends

1 Monat EA Access

14-tägige Xbox Live-Gold Mitgliedschaft

Ab in die nächste Generation

Das beste Xbox Bundle für echte Fußball-Fans! Die neue Xbox One S on Microsoft ist aktuell die kompakteste und fortschrittlichste Xbox, die es je gab. Wer also noch keine Konsole von Microsoft daheim stehen hat und FIFA Fan ist, sollte zuschlagen. Die 40 Prozent kleinere Konsole verfügt über eine interne Stromversorgung, unterstützt 4K Ultra HD für Blu-ray-Filme sowie Streaming-Inhalte von Partnern wie Netfix und Amazon Video. Die High Dynamic Range (HDR) Unterstützung sorgt außerdem für intensivere Farben.

Jetzt um 269 € bestellen!

Ihr seid überzeugt? Wie lange das Angebot noch online ist, ist nicht bekannt. Wer aber die die Xbox One S inklusive FIFA 17 noch vor dem Weihnachtsabend haben will, sollte schnell sein. Und noch heute bestellen. Dann steht nach einer besinnlichen Zeit mit der Familie dem Zocken nichts mehr im Weg. Also ihr möchtet eine neue Konsole? Dann solltet ihr Euch die Konsole von Microsoft jetzt bestellen!

Hier geht es zum Xbox One S Angebot: Jetzt bestellen!