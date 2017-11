Xbox One im Fischapark – Gewinne ein Xbox One FIFA 15 Bundle

Xbox One im Fischapark – Gewinne ein Xbox One FIFA 15 Bundle

Die ersten Bundesländer starten diese Woche mit den Semesterferien und zwar Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Passend dazu steht im Fischapark in Wiener Neustadt die Xbox One von Microsoft im Mittelpunkt.

Der Start ist heute! Denn vom 2. bis 7. Februar steht der Fischapark in Wiener Neustadt (Niederösterreich) ganz im Zeichen der Xbox One. An insgesamt fünf Xbox One Konsolen könnt ihr zahlreiche Spiele testen und vor allem coole Preise gewinnen. Der Hautpreis ist ein Xbox One FIFA 15 Bundle.

Neben dem Gewinnspiel können auch folgende Spiele angetestet werden. Wer also noch keine Xbox One daheim stehen hat oder eines dieser Spiele noch nicht in seiner Spielesammlung besitzt, sollte die Chance im Fischapark auf alle Fälle nutzen.

Folgende Spiele können im Fischapark gespielt werden:

FIFA 15

Forza Horizon 2

Minecraft: Xbox One Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Kincet Sports Rivals

Wahrscheinlich wird FIFA 15 der Anziehungspunkt am Xbox One Stand sein. Und auch beim Gewinnspiel steht FIFA 15 an oberster Stelle, denn neben zahlreichen anderen Gewinnen gibt es auch ein Xbox One FIFA 15 Bundle zu gewinnen. Einfach direkt bei den Stationen einen Teilnahmeschein schnappen, die Gewinnfrage richtig beantworten, Teilnahmeschein vollständig ausfüllen, in die Gewinnbox am Xbox Stand einwerfen.

Noch bis zum 7. Februar 2015 ist der Xbox One Stand im Fischapark in Wiener Neustadt geöffnet.