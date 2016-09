Xbox One FIFA 16 Bundle: Um günstige 359€ bei Amazon

Es ist endlich wieder soweit, es gibt das langerwartete Xbox One FIFA 16 Bundle, denn seit dem 24. September ist der neueste FIFA-Teil wieder erhältlich, was in der Fußballszene der Konsolenwelt die Korken knallen lies. Das neue FIFA 16 ist da! EA Sports ist es erneut gelungen, ihren Fifa Vorgänger mit neuen Features zu toppen passend dazu gibt es ein neues tolles Xbox One FIFA 16 Bundle, welches preislich top ist! Amazon macht es möglich..

Das neue Xbox One FIFA 16 Bundle bei Amazon

Mit einem Setpreis von rund 359 € bieten Microsoft und EA Games das Bundle an. Enthalten sind das Top Spiel Fifa 16. Dazu gibt es die im November 2013 erschienene Xbox One mit einem AMD 8-Kern-x 64 Prozessor und einem Festplattenspeicher von 500 GB. Das Bundle enthält zwei zusätzliche Controller, 3 Monate Xbox Live Mitgliedschaft und ein 10 € Xbox Live Guthaben. Erhältlich ist dieses interessante Bundle aktuell bei Amazon.

Das neue FIFA ist da!

Lange haben die Fans der Fifa Serie darauf hingefiebert. Das neue Fifa ist erschienen. Auch hier hat sich EA Games wieder etwas einfallen lassen. Die wohl größte Neuerung bei Fifa ist die Frauenmannschaft. Für manch einen mag sich dies anhören wie ein kleiner Scherz, doch es ist die Tatsache und auch ein sehr gutes und positives neues Feature. Das Spiel ist nun auch im Frauenmodus spielbar. Effekte wie verschieden Wetterverhältnisse und Aktionen unterschiedlichster Animationen sind realistisch und in Bezug auf die Grafik auf dem neuesten Stand. Anfänglich beschriebene Ruckelerfahrungen während des Spiels wurden mithilfe eines Updates behoben. Ein weiteres neues Feature ist der Fifa Trainer. Neue, unbekannte Aktionen werden vom Trainer eingeblendet und erklärt. Dieser lernt ständig und merkt sich, welche Handlungen vom Spieler bereits erlernt wurden.

Das Angebot des Xbox One FIFA 16 Bundle

Sowohl die Konsole als auch das Spiel sind top im Trend und sprühen vor positiven Bewertungen im Netz. Summiert man die Preise von Xbox One und Spiel einzeln, so kommt man teilweise auf einen Betrag von über 400 €. Hier ist das Zubehör zum Teil noch nicht enthalten. Wer sich also FIFA 16 zulegen will und die Xbox One noch nicht daheim stehen hat, sollte sich dieses Bundle auf alle Fälle ansehen.

