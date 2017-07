Und weiter geht es mit dem Amazon Prime Deals! Denn nun gibt es etwas tolles für Xbox One Besitzer! Denn aktuell gibt es im Rahmen des Prime Days auch Xbox One Controller günstiger. Xbox One Besitzer kennen den Controller bereits. Mit einem modernisiertem Design und dem damit verbundenen besseren Komfort, der dem strukturiertem Griff geschuldet ist, macht jedes Spiel nun noch mehr Spaß. Die Ministicks des neuen Controller Models bieten nun eine noch höhere Genauigkeit und zusätzlich ist auch die Funkreichweite des Controllers erhöht worden (Sie beträgt nun ganze 6 Meter). Das mitgelieferte 2,7 Meter lange USB Kabel ermöglicht es Ihnen darüberhinaus Ihre Lieblingsspiele auch auf einem Windows 10 PC oder einem Tablets in bester Qualität zu spielen. Nutzen Sie das Xbox One Controller Angebot und revolutionieren Sie ihr Spielerlebniss zu einem Schnäppchenpreis!

Xbox One Controller Angebot beim Prime Day

Auch hier gilt es wieder schnell zu sein, da das Angebot schnell vergriffen sein kann.

