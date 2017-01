Am 24. März 2017 findet im Ernst Happel Stadion in Wien das dritte Qualifikationsspiel der Österreicher für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland statt. Das ÖFB-Team bekommt es mit der Auswahl von Moldawien zu tun. Österreich Moldawien 2017 Tickets gibt es bereits zu kaufen. Jetzt Patriotismus zeigen und Tickets sichern.

Aufgrund der letzten Spielergebnisse und der tollen Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2016, ist das Fußballteam aus Österreich derzeit in aller Munde. Der ÖFB-Trainer aus der Schweiz, Marcel Koller, hat in den letzten Jahren ein sehr gutes Team geformt und seine Taktik umsetzen können. Besonders die Spieler David Alaba und Marco Arnautovic sind für das Nationalteam eine wichtige Stütze geworden. Zwar konnte der der Stammspieler aus Bayern München (David Alaba) in den letzten Spielen nicht sein ganzes Können unter Beweis stellen, doch mit seiner hervorragenden Technik sorgt der Mittelfeldmotor mit seinen gefährlichen Weitschüssen immer wieder für Gefahr. Solltest Du das Spiel im Ernst Happel Stadion nicht verpassen wollen, sichere Dir rechtzeitig Österreich Moldawien 2017 Tickets. Feuere Sie das Team an und unterstütze die Spieler auf dem Euro zur WM 2018 in Russland.

Österreich Moldawien 2017 Tickets jetzt sichern

Das ÖFB-Team hat sehr gute Erinnerungen an Moldawien. In den letzten zwei Aufeinandertreffen, feierte Die österreichische Nationalmannschaft zwei Siege. Mit einem 2:1 Sieg (Chisinau) und einem 1:0 Sieg (Wien), sollten die Weichen für einen weiteren Erfolg gestellt sein. Das Selbstvertrauen ist ebenfalls vorhanden. In den letzten Spielen wurden wieder sehr gute Leistungen vom Team abgerufen. Marcel Koller wird mit Sicherheit schon eine passende Taktik im Kopf haben und diese in den Trainings seinen Spielern vermitteln. Österreich Moldawien 2017 Tickets gibt es noch und die Stimmung ist besonders im Ernst Happel Stadion immer sehr gut. Das Nationalteam kann jede Unterstützung gebrauchen.

Das Team der österreichischen Nationalmannschaft ist in der Gruppe D zu finden. Gemeinsam mit Serbien, Irland, Wales und Moldawien kämpfen Sie um ein WM-Ticket. Ein Sieg im nächsten Heimspiel ist eigentlich Pflicht. Solltest Du die einzigartige und stimmungsvolle Atmosphäre im Ernst Happel Stadion einmal genießen wollen, sichere Dir Österreich Moldawien 2017 Tickets. Die WM in Russland findet übrigens vom 14. Juni 2018 bis 15. Juli 2018 statt. Auf die Fans warten bei der WM 64 (hoffentlich) sehr spannende Spiele.