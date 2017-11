Mit moderner Grafik sowie einer umfangreichen Auswahl an hochwertigen Spielen verstehen es die Betreiber der Online Casinos bestens, die eigenen Kunden an sich zu binden und natürlich auch bei Laune zu halten. Doch es gibt noch einen weiteren, großen Faktor, welcher einen großen Einfluss auf der Verhalten der Nutzer in einem Casino hat. Und zwar ist in diesem Fall natürlich die Rede von den ganz klassischen Jackpots. Diese können, abhängig vom jeweiligen Spiel, die Grenze zur Million deutlich überschreiten und sorgen somit für besonders viel Spannung und Nervenkitzel. Doch welche Spiele lohnen sich wirklich, wo lassen sich die ganz großen Jackpots abräumen?

Die Slots liegen deutlich vorne…

Wer auf der Suche nach einem besonders hohen Jackpot ist, der wird nur schwer um die modernen Slot Games herumkommen. Denn hier sind die Gewinne definitiv am höchste, wie die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat. Tatsächlich sind die Jackpots hier höher als so mancher Gewinn im Lotto. Jackpots in einer Höhe mehreren Millionen Euro sind weder unmöglich noch eine Seltenheit und werden tatsächlich immer wieder an die glücklichen Gewinner ausgezahlt, so auch im OVOCasino.

Allerdings handelt es sich bei den Slots natürlich um reines Glücksspiel, die Chance auf einen Gewinn sind dementsprechend relativ gering. Dafür kann mit nur einem Einsatz der gesamte Jackpot geknackt werden.

Die eigenen Chancen auf einen Gewinn lassen sich beeinflussen

Zwar sind die Jackpots und zu gewinnenden Summen hier geringer, dafür ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn bei einigen Spielen deutlich höher. Vor allem die klassischen Casino Spiele sind hierfür ein sehr gutes Beispiel. So kann gerade mit der entsprechenden Fertigkeit beim Poker einiges abgeräumt werden. Ein guter Tipp ist hier für ein besonders lukratives Spielen immer das Live-Pokern, da Du hier gegen echte Mitspieler antreten und Deine Fähigkeiten hier unter Beweis stellen kannst. Eine spannende Alternative ist Blackjack. Hier sind die Chancen auf einen Gewinn erfahrungsgemäß am höchsten. Allerdings ist hier ein kühler Kopf definitiv wichtig, und auch die entsprechende Erfahrung kann helfen.

Welche Spiele nutzt Du am liebsten im Online Casino? Hast Du hierbei schon einmal eine größere Summe gewonnen? Schreibe uns hierzu Deinen persönlichen Kommentar.