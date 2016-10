Der Trüffelmarkt Wien 2016 kommt und zwar im November in die Wiener Innenstadt direkt vor dem Stephansdom. Die achte Auflage des Trüffelmarktes geht an einem neuen Schauplatz über die Bühne und findet daher in Wien statt. Wir sind schon auf das exklusive Event gespannt!

Jede Feinschmeckernase weiß den unverkennbaren Geruch von Trüffeln zu schätzen. Die renommierten Trüffelspezialisten, Vater und Sohn Arnaldo und Luca Miliffi, bieten den zusätzlichen Genuss, sich beim Kauf direkt vom Händler aus erster Hand beraten zu lassen. Genau das zeichnet ihre Art des Verkaufs von Beginn an aus und macht den Erwerb von Trüffeln zu einem persönlichen, exklusiven und vor allem sehr unterhaltsamen Ereignis.

Gemeinsam mit der Familie Miliffi versetzen der Trüffelspezialist Richard Poltnig sowie die Trüffelimporteure Jam Litschauer und Filip Franjicevic die Feinschmecker durch ihre sachkundigen Erklärungen in die Lage, anhand von Geruch und Geschmack das qualitätsvolle Produkt sofort von der minderwertigen Imitation zu unterscheiden, sodass sie dann genau die Produkte auswählen, die ihren Geschmack treffen. Die Gaumenfreude wird durch einen Vorzugspreis natürlich noch gesteigert!

Ein wahrer Feinschmecker will die edle Knolle vor Ort verkosten und Thomas Edlinger, seines Zeichens Spitzengastronom und Patron des Wiener Trüffelmarktes, bereitet sie gleich mundgerecht zu. Dazu wird selbstverständlich der passende Wein kredenzt.

Zu den zahlreichen Rahmenveranstaltungen des Trüffelmarktes 2016 zählt neben die Benefizinitiativen des Vereins MANO (www.mymano.it). Die Eröffnungs-Modenschau am Freitag, dem 11. November, ist eine Zusammenarbeit mit DesignerinManuela Peressutti (Núela), DesignerJCH Juergen Christian Hoerl, Juwelier Werner Pejrimovsky,Sabine Biasutti (Body & Soul Vienna), Livia Blažeková (Salon Palfy Hair& Make-Up) und Lucas Dirnbacher (Face II Face – Sound System) organisiert wird. Die Models defilieren auf dem roten Teppich vor der grandiosen Kulisse des Stephansdoms oder bei Schlechtwetter im Restaurant Cantinetta Antinori.

Am Freitag, dem 18. November, findet in Zusammenarbeit mit dem Dorotheum eine Trüffelauktion mit Benefizcharakter statt. Sie wird vom bekannten Auktionsexperten Johannes Ziganek geleitet.

Zur Freude der Kinder wird Arnaldo Miliffi an den Sonntagen erstmals sein Clownkostüm anlegen und die jüngsten Trüffelfans unterhalten, während die anderen Trüffelhändler die erwachsenen Gäste mit Wissenswertem zu dieser edlen Knolle begeistern. Play with Kids!

Der „Verein Trüffelmarkt“ ist glücklich, die Veranstaltung zum ersten Mal in den eleganten Räumlichkeiten der Cantinetta Antinori und in einem gemütlichen Zelt vor dem Restaurant präsentieren zu können. Die Gastfreundschaft von Mino Zaccaria und Luca Chiesa ist ein Garant dafür, dass der Event in einer angenehmen Atmosphäre stattfindet und zu einem vollen Erfolg wird!

15 hochkarätige Gastronomiebetriebe bieten an den Terminen des Trüffelmarktes nach strengen Regeln zubereitete dreigängige Trüffelmenüs zu Vorzugspreisen an. Wie immer bürgt der Verein Trüffelmarkt für Qualität und Quantität der wohlschmeckenden Knolle in allen zubereiteten Speisen.

Der Trüffelmarkt 2016 öffnet schon bald seine Tore für Feinschmecker und Trüffelliebhaber: Betreten Sie über unseren roten Teppich eine Welt, die alle Sinne anspricht!

Die Termine des Trüffelmarkt Wien 2016: