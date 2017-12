TP-Link HS 100 Test: Die smarte WLAN Steckdose

Der TP-Link HS 100 Test jetzt auch bei uns. Das smarte Wohnzimmer ist im Kommen. Der erste Grundstein dazu ist eine smarte WLAN Steckdose, die optimalerweise mit dem Amazon Echo und Alexa oder einem anderen smarten Lautsprecher verbunden wird. Hier bietet sich natürlich auch noch Google Home an. So ist dann die Steuerung der jeweiligen Steckdose über einfache Sprachbefehle möglich. Wer keinen smarten Lautsprecher besitzt, steuert die Steckdose jedoch auch einfach über die mitgelieferte App. Mehr Style hat aber unserer Meinung nach die Sprachsteuerung. Aber das ist natürlich rein subjektiv!

Das TP-Link HS 100 Setup

Doch beginnen wir vorn vorne. Der nächste logische Schritt auf dem Weg zu einem kompletten smarten Wohnzimmer war die erste WLAN Steckdose, die gemeinsam mit Alexa und dem Amazon Echo gesteuert werden sollte. So zumindest unser Gedanke. Also rein ins Netz und bei Amazon die zahlreichen WLAN Steckdosen mit Alexa Unterstützung durchstöbert. Dabei fiel die erste Wahl aufgrund der guten Bewertungen auf die TP-Link HS 100.

Bei Amazon bestellt, lag das Paket bereits zwei Tage später im Briefkasten. Das kleine Paket aufgemacht und sofort angesteckt. Das Setup der neuen smarten Steckdose verlief einfach und schnell. Steckdose anstecken, App installieren, WLAN auswählen, Passwort eingeben und fertig. Anschließend wird noch ein Name für die Steckdose vergeben, damit diese dann bei mehreren Steckdosen leichter identifiziert werden kann. Wer das Ganze über eine Sprachsteuerung ansteuern will, der sollte natürlich einen einfachen Namen seiner neuen smarten Steckdosen wählen.

„Alexa, schalte die Weihnachtsbeleuchtung ein!“

Doch wozu das Ganze? Für den Beginn bietet sich natürlich die Steuerung einer Beleuchtung an. Wir haben uns zu Beginn für die Steuerung der Weihnachtsbeleuchtung entschieden. Somit wirde diese im Kombination mit Alexa einfach per Sprachsteuerung ein- und ausgeschaltet. Ein schnelles „Alexa, schalte die Weihnachtsbeleuchtung ein!“ und schon leuchtet die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung. Auch für den Einsatz nach Weihnachten bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an. Die Beleuchtung in der Küche, am Balkon, der Terasse oder im Garten.

Neben der Sprachsteuerung kann über die mitgelieferte App aber auch ein täglich gleichbleibender Ablauf programmiert werden. Die Steckdose kann zu bestimmen Zeiten aktiviert aber auch deaktiviert werden. Ebenfalls erwähnenswert: Die automatische Anpassung an Sonnenaufgang und -untergang. Auch kein Problem die Steuerung mittels Timer. Die Steckdose ist also nach einer bestimmten Zeit deaktiviert.

