Es gibt einen neuen The Last of Us 2 Trailer. Rund drei Jahre ist es her, dass Spieler in die Welt von Joel und Ellie im Rahmen von „The Last of Us“ eingetaucht sind. Jetzt geht die Geschichte endlich weiter. Natürlich in den Hauptrollen wieder die beiden. Und dazu macht der aktuelle Trailer gerade wirklich Lust auf den neuen PS4 exklusiven Trailer.

Neuer The Last of Us 2 Trailer – unbedingt ansehen!

Auf der Paris Games Week 2017 wurde ein neuen Trailer zu The Last of Us 2 veröffentlicht. Diesen solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Aber lange Rede kurzer Sinn, hier der neue Trailer.

The Last of Us 2 erscheint exklusiv für die Playstation 4. Einen genauen Releasetermin gibt es bislang leider noch nicht. Bleibt zu hoffen, dass der Titel 2018 erscheinen wird und nicht erst 2019. The Las