Star Wars Battlefront vorbestellen und Teil der Schlacht von Jakku werden

Star Wars Battlefront Fans aufgepasst, denn es gibt bei Amazon den Titel zum Vorbestellen, womit man als einer der Ersten die Schlacht bestreiten wird können, wenn der Titel Anfang Dezember erscheinen wird!



Star Wars Battlefront wird am 8. Dezember 2015 im Handel erscheinen und beim größten Onlinehändler Amazon gibt es absofort die Möglichkeit das neue Spiel vorzubestellen und somit einer der Ersten zu sein, die in der großen Schlacht im „Star Wars“ – Universum in den Krieg ziehen dürfen. Grafisch hochauflösende Umgebungen erwarten dabei den User, malerisch authentische Charaktere warten auf Ihren Einsatz und epische Schlachten um imperiale Gebiete wollen geschlagen und erobert werden.

Erlebe dabei hautnah die Entstehung des Planeten Jakku mit, der aus jener verwüsteten Oberfläche entstand, die bereits in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ zu sehen war. Als Vorbesteller bekommt man das Spiel am 1. Dezember und damit eine Woche vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum am 8. Dezember 2015. Somit kann man vor allen anderen Fans der Saga den verlassenen Wüstenplaneten in der Outer Rim erkunden. Dann fällt nur noch die Entscheidung auf welcher Seite man kämpfen will, auf Seite der Rebellen oder des Imperiums.

Star Wars Battlefront vorbestellen – Informationen für alle Vorbesteller

Wenn User Star Wars Battlefront vorbestellen, erhalten diese dabei das Spiel bei Amazon zur „Vorbesteller-Preisgarantie“ und eine Woche vor der eigentlichen Veröffentlichung für Ihre Xbox One – oder, Playstation 4 – Konsole, für Ihren PC oder als PC Download. Aktuell liegt der Preis bei 69,99€, also solltet ihr auf alle Fälle zuschlagen. Ansonsten empfehlen wir eine Guthabenkarte von iTuneskarte.at, damit man sich zumindest ein Star Wars Battlefront Theme für sein iPhone holen kann. Wer sich aber Star Wars Battlefront für die aktuelle Konsolengeneration vorbestellt hat die Chance zwei Karten auf dem neuen Planeten Jakku zu erkunden und erlebt die Vorgeschichte der Ereignisse in „Star Wars : Das Erwachen der Macht“ lebendig mit.

Bis zum 18. November kann man Star Wars Battlefront vorbestellen, aber natürlich nur solange der Vorrat reicht. Für alle Spieler stehen Inhalte ab 08. Dezember 2015 kostenlos zur Verfügung.

Also nicht lange warten, sondern bereits heute Teil der Star-Wars-Saga werden und Star Wars Battlefront vorbestellen! Hier gehts zum Aktionslink: