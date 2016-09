Star Wars Battlefront: Season Pass Informationen sind da!

In den letzten Tagen wurde die Star Wars Battlefront Beta von sehr vielen Usern gezockt und dies geschah auch mit großer Freude. Nun hat Publisher Electronic Arts wieder neue Informationen zum kommenden Shooter veröffentlicht. Denn es gibt Infos zum Season Pass und zur Ultimate Edition von Star Wars Battlefront.

Star Wars Battlefront Season Pass Informationen

Lange war es ruhig geworden um die Informationen zum Star Wars Battlefront Season Pass, doch nun hat Publisher EA endlich nach langem Warten die Informationen dazu veröffentlicht. So wird der Star Wars Battlefront Season Pass für 49,99 € auf allen Plattformen erhältlich sein. Wer sich den Season Pass zulegen wird, hat die Möglichkeit die kommenden vier DLC-Pakete bereits zwei Wochen vor allen anderen downzuloaden zu können. Was der Inhalt dieser vier DLCs sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Der Star Wars Battlefront Release ist offiziell am 19. November 2015. Erscheinen wird der Titel aus dem Hause Electronic Arts dabei für die Xbox One und Playstation 4 (PS4). Wer den Titel bereits an diesem Tag spielen will, sollte sich das Game auf alle Fälle vorbestellen, da bereits aufgrund der großen Teilnahme an der Beta von hohen Verkaufszahlen ausgegangen werden kann. Verlässlich in diesen Fällen war bislang immer Amazon. Vorbestellen könnt ihr Star Wars Battlefront sowie den Season Pass für PC unter folgendem Link:

