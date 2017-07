Sportwetten liegen nach wie vor im Trend – natürlich auch in Österreich. Die Liste der Anbieter ist lang. Umso mehr sollten sich Tipper mit den wichtigsten Kriterien auseinandersetzen. Ein Vergleich verschiedener Sportwetten Anbieter in Österreich kann nur von Vorteil sein, denn so ist es auch für einen Laien möglich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die gute Nachricht: Es genügen wenige Kriterien, die sich ganz einfach prüfen lassen.

Sportwetten – das Angebot in Österreich

Natürlich spielt die Qualität der Sportwetten Anbieter in Österreich eine wichtige Rolle. Los geht es mit der Frage, ob die Auswahl an Events, Sportarten und nicht zuletzt Wettmöglichkeiten gut ist. Wer lediglich auf den Sieg tippen kann, bei dem wird sich mit Sicherheit recht schnell Langeweile breit machen. Je mehr Optionen zur Verfügung stehen, desto besser! Auch spezielle Wetten, die gar nicht viel mit Sport zu tun haben, können ein wenig Abwechslung in die Sache bringen, wie zum Beispiel auf der Tipp3.at Seite zu finden.. So haben diverse Sportwetten Anbieter in Österreich und dem Rest Europas zum Beispiel die Frage gestellt, ob die britische Königsfamilie einen Sohn oder eine Tochter zur Nachfolge hat. Kaum hatten William und Kate sich dazu geäußert, begannen die Betreiber damit, ihre Kunden Wetten auf den potentiellen Namen abschließen zu lassen. Sportliche Leistungen müssen also nicht immer im Vordergrund stehen. Der Spaß darf schließlich nicht zu kurz kommen.

Ein Blick auf die Quoten bewirkt Wunder

Nehmen wir an, die EM beginnt und alle wichtigen Begegnungen werden in nahezu jedem Online Wettbüro in Österreich vorgestellt. Spätestens jetzt zeigt sich, dass das Angebot durchaus variieren kann – vor allem, wenn es um die Verteilung der Quoten geht. Klar ist, dass der Tipp auf einen „Außenseiter“ grundsätzlich besser dotiert ist als eine Favoritenwette. Die Wettquoten variieren aber auch zwischen den einzelnen Buchmachern. Die einen zeigen sich hier von einer großzügigen Seite, während andere Unternehmen eher „sparsam“ sind.

Live Wetten in Österreich immer beliebter

Mitten im Spiel Tipps abgeben und live dabei sein dürfen – das ist es, was das Sportwetten Angebot in Österreich so reizvoll macht. Live Wetten sind absolut beliebt, da sie Tippern deutlich mehr Möglichkeiten geben als die klassische Sportwette. Wer nach spannenden und vielseitigen Live Wetten sucht, der wird bei Anbietern wie Bet365, Betway oder auch Bwin mit Sicherheit fündig. Eine große Auswahl der besten Sportwetten-Anbieter wird auf OnlineCasinos.at außerdem vorgestellt.

Zu Bwin schreibt Onlinecasinos.at: „Bei Bwin handelt es sich um den bekanntesten und größten deutschsprachigen Buchmacher aller Zeiten. Mehr als 10 Millionen Kunden konnte das Unternehmen bisher für sich gewinnen. Und seit der Eröffnung des hauseigenen Casinobereichs werden es täglich mehr Nutzer, die ihre Leidenschaft hier ausleben.“

Besagte Webseite widmet sich den größten, besten und seriösesten Live Anbietern für Sportwetten in Österreich. Alle Unternehmen werden ausführlich getestet – natürlich inklusive der gebotenen Wettvielfalt. Die Bewertungen erfolgen auf Basis der genannten sowie weiteren Kriterien, um einen ganzheitlichen Eindruck zu schaffen. Die in Österreich gebotenen Wettmöglichkeiten sind beachtlich, so dass es gerade für Einsteiger schwierig sein dürfte, direkt einen Favoriten auszumachen. Die Suche nach geeigneten Buchmachern im Netz wird durch die Webseite zumindest ein wenig leichter, denn hier geht es insbesondere darum, seriöse von wenig seriösen Unternehmen zu trennen – um Tippern böse Überraschungen zu ersparen.

Fragen, die neben den genannten Bereichen behandelt werden, sind beispielsweise: „Was ist eine Langzeitwette?“, „Welche Sportwetten Bonusangebote gibt es in Österreich?“, oder auch „Gibt es einen Mindesteinsatz?“

Ein kompletter Leitfaden soll Lesern dabei helfen, sich perfekt auf die ersten Sportwetten bei Österreichs Anbietern vorzubereiten. Selbst ohne Vorerfahrung wird es mit dem riesigen Angebot an Informationen und Tipps zu einem Kinderspiel, mit wenig Aufwand erste Gewinne zu erzielen. Die Seite ist übrigens auch interessant für Spieler, die Slots gratis testen und Klassiker näher kennenlernen möchten. Die gesamte Webseite beschäftigt sich speziell mit dem Angebot, das in Österreich zur Verfügung steht – und das ist gar nicht mal so klein!