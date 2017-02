Jetzt Spieletester werden! Bereits seit 2003 berichten wir von NEXTGEN.at regelmäßig über die aktuellsten und interessantesten Themen aus dem Bereich der Videospiele, wobei hier der Fokus ganz klar auf Konsolen und Handhelds liegt. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Wir möchten noch mehr Artikel für unsere Leser veröffentlich. Mehr Inhalte anbieten. Mehr Themenbereiche erfassen. Um unsere laufende Berichterstattung aufrecht erhalten zu können, befinden wir uns derzeit auf der Suche nach neuen motivierten Spieletestern und Redakteuren aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich und Schweiz.

Täglich gibt es zahlreiche Neuigkeiten zum Thema Gaming, einer der am schnellsten wachsenden Bereiche der Unterhaltungsbranche. Aber auch möchten wir über Lifestyle und weitere Unterhaltungselektronik-Themen berichten. Diese Nachrichten und Trends wollen wir unseren zahlreichen Lesern aus dem deutschsprachigen Raum (Österreich, Deutschland und Schweiz) natürlich nicht vorenthalten. Damit wir auch in Zukunft täglich ausführlich über das Thema Games & Unterhaltung berichten können, sind wir derzeit auf der Suche nach Spieletestern und Redakteuren aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die über genügend Zeit & Motivation verfügen um an NEXTGEN.at mitzuarbeiten.

Spieletester werden!

Als Redakteur und Spieletester zählt zu deinen Hauptaufgaben das regelmäßige Verfassen von Artikel zu aktuellen Themen der Gaming Branche, sowie das Testen von Spielen für Konsolen und Handhelds. Dabei bekommst du die jeweiligen Exemplare der Spiele von uns zur Verfügung gestellt und darfst diese nach Abschluss des Tests behalten. Neben dem Behalten der Spiele zählen zu den Benefits des Spieletesters auch unter anderem die Einladung zu exklusiven Gaming-Events. Eine Bezahlung der Stelle als Spieletester bei NEXTGEN.at ist jedoch derzeit nicht möglich. Zusätzlich dazu wollen wir die Themen Lifestyle, Essen & Trinken, sowie Unterhaltungselektronik erweitern. Auch dafür suchen wir noch weitere Redakteure.

Aufgabenbereiche:

Tägliches Verfassen von Artikel zum Thema Gaming / Unterhaltung / Lifestyle

Regelmäßiges Spiele testen und Verfassen von Testberichten zu den unterschiedlichen Produkten

Anforderungen:

Mindestalter: 16 Jahre

Wohnsitz in Österreich, Deutschland, Schweiz

Sprachkenntnisse: Deutsch + Englisch

Kein Problem mit dem Verfassen von langen Artikeln

Interesse an Konsolen und Handhelds, Lifestyle, Elektronik, ..

Benefits:

Spiele-Exemplare zum Testen

Einladung zu exklusiven Presse Events

Qualifikation und Referenz für eure weitere berufliche Laufbahn

Exklusive Goodies

Solltest du also Interesse an der Stelle als Spieletester und Redakteur bei NEXTGEN.at haben, so sende bitte einen kurzen Lebenslauf, sowie einen Testartikel (freigewähltes Thema) an konrad@nextgen.at. Also worauf wartest du? Jetzt Spieletester werden!