Kommt ein neues Prince of Persia und Splinter Cell? Die Hoffnung lebt! Obwohl es auf der E3 keine neue Nachrichten dazu gab, haben die Kollegen von IGN eventuell interessante Neuigkeiten zu dieser Thematik in Erfahrung gebracht. Denn in einem Gespräch mit Ubisoft Montréal’s CEO Yannis Mallat gab es interessante Gesprächsthemen!

Nachdem es Far Cry 5, Assassin’s Creed Origins, The Crew 2 und sogar Beyond Good and Evil 2 aus dem Hause Ubisoft als Remake gibt, könnten noch weitere Titel folgen. Denn was einmal gut funktioniert hat, kann auch in Zukunft auch wieder ein Hit werden. Und auch Ubisoft zeigt sich dieser Thematik nicht abgewandt.

Kommt ein neuer Prince of Persia und der Splinter Cell Teil?

„Wenn einige der Kreativen zu uns kommen und sagen ‚Hey, übrigens, ich habe diese verrückte Idee‘ für eine Marke, mit der wir viele Jahre lang nichts gemacht haben, werden wir zuhören.“, wird Ubisoft Montréal’s CEO Yannis Mallat zitiert!

Damit sind natürlich vor allem die Spiele-Reihen Splinter Cell oder Prince of Persia gemeint. Diese sind aktuell auf Eis gelegt. Das schreit förmlich nach einem Neustart der Spieleserien. Geplant sei offiziell zwar nichts. Aber wer hätte schon mit der Neuauflage von Assassins Creed oder einem neuen Teil von Beyond Good and Evil gerechnet? Wir nicht! Und wir würden uns freuen, die Titel auf einem richtig fetten Beamer! Hier findet ihr alles zu Beamer Lampenwechsel und Acer Projektorlampen!

Der letzte Prince of Persia Teil erschien 2010. Der letzte Splinter Cell Titel erschien 2013, es wird also wieder Zeit Ubisoft!

Hier ein Überblick der letzten Prince of Persia Teile:



Hier gibt es ein Video zu allen Splinter Cell Teilen: